Наразі їх в Україні 100, до кінця 2021 року буде як мінімум на три більше, а плани на 2025 рік - 125 СТО.

Група компаній Bosch в Україні оприлюднила результати роботи за минулий рік та перший квартал 2021 року, а також розповіли про плани на майбутнє. Bosch досяг позитивних результатів у 2020 році, попри пандемію коронавірусу, і успішно почала перший квартал 2021 року. "Bosch добре пережила перший рік пандемії коронавірусу", - заявив Фолькмар Деннер, Голова Правління Robert Bosch GmbH. Однак компанія очікує ще один непростий рік, що в першу чергу пов’язано з актуальністю пандемічних ризиків. Для розвитку нових можливостей для бізнесу на тлі технологічних і екологічних змін, які в цей час відбуваються, Bosch об'єднує Інтернет речей (IoT) зі штучним інтелектом (AI) і концентрується на електромобільності. "Ми – одні з переможців в переході на електромобільність, і ми значно розширюємо наш бізнес по розробці програмного забезпечення, пов’язуючи його зі штучним інтелектом",- сказав Деннер.

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Глобальні зусилля по боротьбі зі зміною клімату сприяють розвитку електрифікації та “зеленого” водню. Електрифікація відкриває перед Bosch нові можливості в декількох областях бізнесу, оскільки вона вимагає рішень не тільки для електроприводу автомобілів, але і для електрообігріву будівель. У технології силових агрегатів електромобільність стає основним напрямком діяльності Bosch. Паливні елементи перетворюють водень в електрику – Bosch розробляє як стаціонарні, так і мобільні рішення для паливних елементів. Із 2021 по 2024 рік Bosch планує інвестувати в технологію паливних елементів один мільярд євро.

Президент регіону Штефан Хоффман розповів, що Bosch у 2020 році отримав прибуток у 71,5 млрд євро, що лише на 6,4% менше, ніж рік тому. А у першому кварталі 2-21 року дохід від продажів зріс аж на 17%. Найбільше виросли доходи від споживчих товарів – на 29%, а також на товарах для автомобілів – на 13,6%. Щодо регіональних відмінностей, то найкраща динаміка виявилась в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, і, зокрема, в Китаї.

Віталій Бульда, Генеральний директор ТОВ “Роберт Бош Лтд.”, зазначив, що в Україні результат теж був позитивним – товарообіг склав 130 млн євро, що на 7% більше, ніж торік. Хоча 2019 був найбільш успішним за історію Bosch в Україні. Це сталося завдяки безперебійній, хоч і віддаленій роботі компанії. У першому кварталі товарообіг виріс на 12%, а в травні – плюс 31% до минулого року. Також збільшується попит на автозапчастини, адже стало більше автотранспорту на дорогах.

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Володимир Матусевич, директор департаменту Автомобільних запчастин та обладнання ТОВ "Роберт Бош Лтд", розповів, що його підрозділ Automotive Aftermarket завершив 2020 рік зі зростанням на майже 29% у порівнянні з попереднім роком. Такому позитивному результату посприяло поповнення в лінійці автообладнання. У асортименті продуктів бренду з’явилися компактний тестер BAT 115 для сервісного обслуговування акумуляторних батарей та універсальний стенд для калібрування та регулювання систем допомоги водієві DAS 3000. Також починаючи з 2020 року на українському ринку представлені акумуляторні батареї з технологією AGM для вантажного транспорту, а також високопродуктивні свічки запалювання для бензинових двигунів Bosch EVO.

У січні 2021 мережі Бош Авто Сервіс у світі виповнилося 100 років. Цікавий збіг: станом на грудень 2020 року мережа Бош Сервіс в Україні об'єднувала 100 станцій обслуговування, включаючи 16 станцій Bosch Diesel Service. Плани на наступний рік – відкрити ще три станції, а до 2025 року довести їх кількість до 125.