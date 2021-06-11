Сейчас их в Украине 100, до конца 2021 года будет как минимум на три больше, а планы на 2025 год – 125 СТО.

Группа компаний Bosch в Украине обнародовала результаты работы за прошлый год и первый квартал 2021 года, а также рассказала о планах на будущее. Bosch достигла положительных результатов в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, и успешно начала первый квартал 2021 года. "Bosch хорошо пережила первый год пандемии коронавируса", – заявил Фолькмар Деннер, председатель правления Robert Bosch GmbH. Однако компания ожидает еще один непростой год, что в первую очередь связано с актуальностью пандемических рисков. Для развития новых возможностей для бизнеса на фоне технологических и экологических изменений, которые в это время происходят, Bosch объединяет Интернет вещей (IoT) с искусственным интеллектом (AI) и концентрируется на электромобильности. "Мы – одни из победителей в переходе на электромобильность, и мы значительно расширяем наш бизнес по разработке программного обеспечения, связывая его с искусственным интеллектом", – сказал Деннер.

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Глобальные усилия по борьбе с изменением климата способствуют развитию электрификации и “зеленого” водорода. Электрификация открывает перед Bosch новые возможности в нескольких областях бизнеса, поскольку она требует решений не только для электропривода автомобилей, но и для электрообогрева зданий. В технологии силовых агрегатов электромобильность становится основным направлением деятельности Bosch. Топливные элементы преобразуют водород в электричество – Bosch разрабатывает как стационарные, так и мобильные решения для топливных элементов. С 2021 по 2024 год Bosch планирует инвестировать в технологию топливных элементов один миллиард евро.

Президент региона Штефан Хоффман рассказал, что Bosch в 2020 году получил прибыль в 71,5 млрд евро, что лишь на 6,4% меньше, чем год назад. А в первом квартале 2021 года доход от продаж вырос аж на 17%. Больше всего выросли доходы от потребительских товаров – на 29%, а также товаров для автомобилей – на 13,6%. Что касается региональных различий, то лучшая динамика оказалась в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и, в частности, в Китае.

Виталий Бульда, генеральный директор ООО "Роберт Бош Лтд.", отметил, что в Украине результат тоже был положительным – товарооборот составил 130 млн евро, что на 7% больше, чем в прошлом году. Хотя 2019 был наиболее успешным за историю Bosch в Украине. Это произошло благодаря бесперебойной, хоть и удаленной работе компании. В первом квартале товарооборот вырос на 12%, а в мае – плюс 31% к прошлому году. Также увеличивается спрос на автозапчасти, ведь стало больше автотранспорта на дорогах.

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Владимир Матусевич, директор департамента Автомобильных запчастей и оборудования ООО "Роберт Бош Лтд", рассказал, что его подразделение Automotive Aftermarket завершил 2020 год с ростом почти на 29% по сравнению с предыдущим годом. Такому положительному результату поспособствовало пополнение в линейке автооборудования. В ассортименте продуктов бренда появились компактный тестер BAT 115 для сервисного обслуживания аккумуляторных батарей и универсальный стенд для калибровки и регулировки систем помощи водителю DAS 3000. Также начиная с 2020 года на украинском рынке представлены аккумуляторные батареи с технологией AGM для грузового транспорта, а также высокопроизводительные свечи зажигания для бензиновых двигателей Bosch EVO.

В январе 2021 сети Бош Авто Сервис в мире исполнилось 100 лет. Интересное совпадение: по состоянию на декабрь 2020 года сеть Бош Сервис в Украине объединяла 100 станций обслуживания, включая 16 станций Bosch Diesel Service. Планы на следующий год – открыть еще три станции, а к 2025 году довести их количество до 125.