Глава Bosch Франц Ференбах считает, что ЕС скрывает ущерб, который наносят экологии электрические транспортные средства.

Председатель наблюдательного совета Bosch Франц Ференбах считает, что ЕС однобоко подходит к решению проблемы защиты климата, в частности, по замене бензиновых и дизельных автомобилей электрическими. Подход к автомобилям с электрическими двигателями он называет политикой двойных стандартов. По мнению Ференбаха, при оценке их влияния на экологию не учитываются выбросы парниковых газов при генерации электроэнергии и производстве аккумуляторных батарей.

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"Всем известно, что даже электромобили на немецкой и европейской электроэнергии не являются климатически нейтральными. Тем не менее, они рассматриваются как автомобили с нулевым выбросом CO2, потому что законодательный орган скрывает энергетический баланс для генерации зарядного тока", – сказал Ференбах в интервью немецкому изданию Stuttgarter Nachrichten.

Кроме того, производства аккумуляторных элементов, для которых требуется большое количество электроэнергии, в основном находятся в Азии, где значительная часть электроэнергии вырабатывается угольными электростанциями.

Также, по словам Ференбаха, к полному переходу на электрический транспорт не готова зарядная система даже в Германии. Чтобы к 2030 году достичь установленной немецким правительством цели в миллион зарядных точек, необходимо устанавливать 2000 зарядок в неделю. К тому же для обеспечения электромобилей не хватает возобновляемой электроэнергии и емкостей для производства аккумуляторных элементов. Все это говорит о том, что установленные ЕС сроки полного отказа от ДВС нереалистичны.

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По мнению Ференбаха, традиционные двигатели внутреннего сгорания могут быть не менее экологичными чем электрические. Председатель наблюдательного совета Bosch выступает за широкомасштабный переход экономики на водородное топливо. По его мнению, это позволит сделать ДВС безопасными для климата.