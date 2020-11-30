Выпуск "экологически чистых" транспортных средств оказался не таким уж "зеленым", как считают многие.

Электромобили, при детальном изучении всех аспектов их производства и эксплуатации, оказываются не таким уж экологическим видом транспорта.

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Все больше стран мира заявляют о намерении запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ближайшие десятилетия, но научные исследования показывают, что такой шаг не поможет экологии. Совсем наоборот – производство электромобилей более вредно для природы, чем выпуск бензиновых и дизельных машин.

Как сообщает The Daily Mail, в исследовании, проведенном по заказу Honda, Aston Martin, Bosch и McLaren, специалисты наглядно показали, что электромобили на стадии производства выделяют больше углекислого газа, чем традиционные автомобили. Выпуск электрического Polestar 2 приводит к появлению 24 тонн углекислого газа, а производство Volvo XC40 "обходится" всего в 14 тонн. При этом на Polestar 2, который сначала на 63% "грязнее", надо проехать не менее 78 000 километров, чтобы углеродный след электромобиля оказался меньше, чем у машины с бензиновым или дизельным мотором. Аналогичная ситуация и по сравнению объемов выбросов при производстве хэтчбека Volkswagen Golf и его электрической версии Volkswagen e-Golf.

Депутат от лейбористов Мэтт Вестерн, председатель Всепартийной парламентской автомобильной группы, подчеркнул, что стремление Великобритании с 2030 года запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей как минимум в краткосрочной перспективе приведет к увеличению вредных выбросов в атмосферу Земли.

Напомним, ранее шведский производитель электромобилей Polestar сообщил, что транспортные средства с электрической силовой установкой оставляют больший “углеродный след”, чем традиционные автомобили с ДВС. В процессе эксплуатации транспорта ситуация меняется только при соблюдении ряда условий.

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