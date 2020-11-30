Випуск "екологічно чистих" транспортних засобів виявився не таким вже "зеленим", як вважають екологи.

Електромобілі, при детальному вивченні всіх аспектів їх виробництва і експлуатації, виявляються не таким вже екологічним видом транспорту.

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Все більше країн світу заявляють про намір заборонити продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в найближчі десятиліття, але наукові дослідження показують, що такий крок не допоможе екології. Зовсім навпаки - виробництво електромобілів більш шкідливо для природи, ніж випуск бензинових і дизельних машин.

Як повідомляє The Daily Mail, в дослідженні, проведеному на замовлення Honda, Aston Martin, Bosch і McLaren, фахівці наочно показали, що електромобілі на стадії виробництва виділяють більше вуглекислого газу, ніж традиційні автомобілі. Випуск електричного Polestar 2 призводить до появи 24 тонн вуглекислого газу, а виробництво Volvo XC40 “обходиться” всього в 14 тонн. При цьому на Polestar 2, який спочатку на 63% “брудніше”, треба проїхати не менше 78 тисяч кілометрів, щоб вуглецевий слід електромобіля виявився менше, ніж у машини з бензиновим або дизельним мотором. Аналогічна ситуація і в порівнянні обсягів викидів при виробництві хетчбека Volkswagen Golf і його електричної версії Volkswagen e-Golf.

Депутат від лейбористів Метт Вестерн, голова Всепартійної парламентської автомобільної групи, підкреслив, що прагнення Великобританії з 2030 року заборонити продаж нових бензинових і дизельних автомобілів як мінімум в короткостроковій перспективі призведе до збільшення шкідливих викидів в атмосферу Землі.

Нагадаємо, раніше шведський виробник електромобілів Polestar повідомив, що транспортні засоби з електричною силовою установкою залишають більший “вуглецевий слід”, ніж традиційні автомобілі з ДВС. В процесі експлуатації транспорту ситуація змінюється лише при дотриманні ряду умов.

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