Ціна зрідженого автомобільного газу на столичних АЗС опустилась до 7,60 грн за літр. В той же час ціни на електроенергію не падають, а за деякими даними навпаки мають зрости. Тож що в таких умовах дешевше: електромобіль чи авто на газу?

Точний підрахунок провести непросто, оскільки на вартість експлуатації впливає величезна кількість факторів. Для електромобіля це, перш за все деградація найдорожчого елементу електромобіля – тягової батареї (середній строк служби якої близько 5-7 років). Для авто на ГБО – більші, порівняно з електромобілем, витрати на обслуговування та ремонти.

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Тож порівнювати будемо лише поточні витрати на пальне. Отже, при середній витраті легкового авто газу у 10 літрів на 100 км пробігу і вартості пропан-бутану у 7,6 – 8,5 грн/літр, кожен кілометр на ГБО обійдеться в 0,76 – 0,85 грн.

Візьмемо для порівняння найбільш поширений в Україні електромобіль Nissan Leaf першого покоління, який використовує приблизно 10 кВт·год на кожні 100 км пробігу. “Домашній” тариф на електроенергію – 1,68 грн/кВт·год (власники електромобілів не вкладаються у пільгові 100 кВт⋅час за тарифом 0,9 грн). В цьому випадку витрати на кожні 100 км складають 1,7 гривень. Тобто кожен кілометр обходиться в 0,17 грн. Якщо ж наповнювати батарею авто вночі, за нічним тарифом, то вартість кілометра зменшиться вдвічі.

Але якщо “заправляти” електромобіль не вдома, а, припустимо, у мережі “швидких” автозаправок, то вартість кожного “кіловата” буде 6,5 – 8 грн. Тобто при витраті у 10 кВт·год кожен пройдений кілометр обійдеться у 0,65 – 0,8 грн. А це вже аналогічно витратам власника авто з ГБО!

Висновок Авто24:

Після здешевшання пропан-бутану автомобіль з ГБО за деяких умов (наприклад, у таксі) вже зрівнявся з електромобілем. Однак для побутових споживачів, які заправляють авто вдома, витрати на електроенергію все ще менші, ніж на пальне з вуглеводнів.

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