Ціна на нафту марки WTI з поставкою в травні знизилася на 147,13%

Вчора ціна на нафту марки WTI з поставкою в травні знизилася на 147,13%, до мінус 37 доларів за барель станом на 21:30. Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

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Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою в червні знизилися на 20%, до 20,8 доларів за барель. До 21:15 травневий ф'ючерс на нафту марки WTI впала до мінус 7,5 долара за барель.

Сьогодні вранці на біржі NYMEX вона виросла до $ 1,40. Червневі ф'ючерси WTI подорожчали до $ 21,33.

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