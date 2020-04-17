Середня ціна бензину марки А-92 в дрібнооптовому сегменті опустилася нижче 13,00 грн за літр, що є мінімальним значенням за шість років - з березня 2014 року (без урахування інфляції). Ціна А-95 зменшилася до 14,20 грн за літр.

З початку місяця ціна на бензин А-92 впала на 20% - з 16,30 грн за літр на кінець березня до 12,93 грн за літр до 17 квітня. Схожу динаміку демонструє і бензин марки А-95: з початку місяця автопартіі "п'ятірки" подешевшали на 16,5% - з 17,05 до 14,20 грн за літр, свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95".

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Для порівняння середня ціна дизпалива в оптовому сегменті за цей період (з 1 по 17 квітня) знизилася на 13% - з 16,55 до 14,40 грн за літр.

Більш різкого здешевлення бензинів сприяє зовнішня кон'юнктура: котирування бензинів в портах Північно-Західної Європи опустилися до $ 190 за тону через надлишок цього виду палива.

В Україні основний обсяг автобензинів реалізується на роздрібному ринку. Через карантинні заходи реалізація через АЗС впала на 30-40%, за оцінками найбільших операторів ринку.

Компанія "Укртатнафта" - основний виробник автобензинів в Україні - 17 квітень пропонувала автопартіі бензину А-92 по 12,20 грн за літр, А-95 - по 13,05 грн за літр.

Середня ціна на автопартіі бензину А-92 в столичному регіоні 17 квітня складає 13,55 грн за літр, А-95 - 14,55 грн за літр. З нафтобаз в Коростені (Житомирська обл.) Бензини пропонувалися по 13,60 і 14,90 грн за літр за А-92 і А-95 відповідно.

У великооптовому сегменті А-92 з відвантаженням з Кременчуцького НПЗ пропонувався по 16 350 грн за тону, А-95 - по 17 250 грн за тону. На ст. Коростень компанія ОККО виходила в ринок з Мозирського "двійкою" по 17 200 грн за тону, "п'ятірку" пропонувала по 18 200 грн за тону. Також торгівля литовським бензином А-95 велася зі ст. Сарни по 18 300 грн за тону.

У "Консалтинговій групі А-95" додали, що за оперативними даними, в першій декаді квітня імпорт бензинів, незважаючи на падіння попиту, виріс на 18%, до 2,52 тис. тон на добу, в порівнянні з середньодобовою постачанням в березні ( 2,13 тис. т). Зокрема, Мозирський НПЗ збільшив відвантаження автобензинів в Україну на 20%.

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