На думку експерта Центру Разумкова, ціни можуть падати аж до червня.

Ціни на бензин і газ в Україні можуть знижуватися аж до червня, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Фахівці нагадують про те, що Організація країн-експортерів нафти домовилася про найбільше в історії скорочення видобутку нафти - на 9,7 млн барелів на добу. Це зроблено для підтримки цін на нафту в умовах пандемії короновіруса.

Найбільше від нових правил постраждає Росія, вважають експерти. Її рудовища, за словами фахівців, не гнучкі і не пристосовані різко реагувати на попит і пропозицію.

"Об'єктивно ціни на природний газ повинні знижуватися до червня - ще на 25%. Що стосується цін на нафтопродукти, тут теж є потенціал зниження - мінімум на 10-15%. Але, знову ж таки, як це станеться - важко сказати. Як спрацює Антимонопольний комітет? Яким буде падіння попиту? Тому що чим більшим буде падіння попиту, тим нижче будуть ціни", - пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в новинах" Сегодня" на телеканалі" Україна".

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