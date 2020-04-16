По мнению эксперта Центра Разумкова, цены могут падать до июня.

Цены на бензин и газ в Украине могут снижаться вплоть до июня, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Специалисты напоминают о том, что Организация стран-экспортеров нефти договорились о крупнейшем в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Это сделано для поддержания цен на нефть в условиях пандемии короновируса.

Больше всего от новых правил пострадает Россия, считают эксперты. Ее месторождения, по словам специалистов, не гибкие и не приспособлены резко реагировать на спрос и предложение.

"Объективно цены на природный газ должны снижаться до июня – еще на 25%. Что касается цен на нефтепродукты, здесь тоже есть потенциал снижения – минимум на 10-15%. Но, опять же, как это произойдет – трудно сказать. как сработает Антимонопольный комитет Каким будет падение спроса? Потому что чем больше будет падение спроса, тем ниже будут цены", – объяснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

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