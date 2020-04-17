Средняя цена бензина марки А-92 в мелкооптовом сегменте опустилась ниже 13,00 грн за литр, что является минимальным значением за шесть лет - с марта 2014 года (без учета инфляции). Цена А-95 уменьшилась до 14,20 грн за литр.

С начала месяца цена на бензин А-92 упала на 20% – с 16,30 грн за литр на конец марта до 12,93 грн за литр на 17 апреля. Похожую динамику демонстрирует и бензин марки А-95: с начала месяца автопартии "пятерки" подешевели на 16,5% – с 17,05 до 14,20 грн за литр, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95" .

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Для сравнения средняя цена дизтоплива в оптовом сегменте за этот период (с 1 по 17 апреля) снизилась на 13% – с 16,55 до 14,40 грн за литр.

Более резкому удешевлению бензинов способствует внешняя конъюнктура: котировки бензинов в портах Северо-Западной Европы опустились до $190 за тонну из-за избытка этого вида топлива.

В Украине основной объем автобензинов реализуется на розничном рынке. Из-за карантинных мероприятий реализация через АЗС упала на 30-40%, по оценкам крупнейших операторов рынка.

Компания "Укртатнафта" – основной производитель автобензинов в Украине – 17 апреля предлагала автопартии бензина А-92 по 12,20 грн за литр, А-95 – по 13,05 грн за литр.

Средняя цена на автопартии бензина А-92 в столичном регионе 17 апреля составляет 13,55 грн за литр, А-95 – 14,55 грн за литр. С нефтебаз в Коростене (Житомирская обл.) бензины предлагались по 13,60 и 14,90 грн за литр за А-92 и А-95 соответственно.

В крупнооптовом сегменте А-92 с отгрузкой из Кременчугского НПЗ предлагался по 16 350 грн за тонну, А-95 – по 17 250 грн за тонну. На ст. Коростень компания ОККО выходила в рынок с мозырской "двойкой" по 17 200 грн за тонну, "пятерку" предлагала по 18 200 грн за тонну. Также торговля литовским бензином А-95 велась со ст. Серны по 18 300 грн за тонну.

В "Консалтинговой группе А-95" добавили, что по оперативным данным, в первой декаде апреля импорт бензинов, несмотря на падение спроса, вырос на 18%, до 2,52 тыс. тонн в сутки, по сравнению со среднесуточной поставкой в ​​марте (2,13 тыс. т). В частности, Мозырский НПЗ увеличил отгрузку автобензинов в Украине на 20%.

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