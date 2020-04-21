Цена на нефть марки WTI с поставкой в мае снизилась на 147,13%

Вчера цена на нефть марки WTI с поставкой в мае снизилась на 147,13%, до минус 37 долларов за баррель, по состоянию на 21:30. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне снизились на 20%, до 20,8 доллара за баррель. К 21:15 майский фьючерс на нефть марки WTI упал до минус 7,5 доллара за баррель.

Сегодня утром на бирже NYMEX она выросла до $ 1,40. Июньские фьючерсы WTI подорожали до $ 21,33.

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