Цена сжиженного автомобильного газа на столичных АЗС опустилась до 7,60 грн за литр. В то же время цены на электроэнергию не падают, а по некоторым данным наоборот должны вырасти. Так что в таких условиях дешевле: электромобиль или авто на газу?

Точный подсчет провести непросто, поскольку на стоимость эксплуатации влияет огромное количество факторов. Для электромобиля это, прежде всего деградация самого дорогого элемента электромобиля – тяговой батареи (средний срок службы которой около 5-7 лет). Для авто на ГБО – большие, по сравнению с электромобилем, затраты на обслуживание и ремонты.

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Поэтому сравнивать будем только текущие расходы на горючее. Следовательно, при среднем расходе легкового авто газа в 10 литров на 100 км пробега и стоимости пропан-бутана в 7,6 – 8,5 грн/литр, каждый километр на ГБО обойдется в 0,76 – 0,85 грн.

Возьмем для сравнения наиболее распространенный в Украине электромобиль Nissan Leaf первого поколения, который использует примерно 10 кВт*ч на каждые 100 км пробега. "Домашний" тариф на электроэнергию – 1,68 грн / кВт*ч (владельцы электромобилей не вкладываются в льготные 100 кВт в час по тарифу 0,9 грн). В этом случае затраты на каждые 100 км составляют 17 гривен. То есть каждый километр обходится в 0,17 грн. Если же наполнять батарею авто ночью, по ночному тарифу, то стоимость километра уменьшится вдвое.

Но если “заправлять” электромобиль не дома, а, допустим, в сети “быстрых” автозаправок, то стоимость каждого киловатта” будет 6,5 – 8 грн. То есть при расходе в 10 кВт*ч каждый пройденный километр обойдется в 0,65 – 0,8 грн. А это уже аналогично расходам владельца авто с ГБО!

Итоги Авто24:

После удешевления пропан-бутана автомобиль с ГБО при некоторых условиях (например, в такси) уже сравнялся с электромобилем. Однако для бытовых потребителей, которые заправляют авто дома, расходы на электроэнергию все еще меньше, чем на топливо из углеводородов.

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