У порівнянні з серпнем минулого року попит на легкові електромобілі знизився на 11%, а відносно липня 2020 року - на 18%.

У серпні український парк автомобілів, що працюють виключно на електротязі, поповнився 647 одиницями, повідомляє Укравтопром. З цієї кількості легковими були 625 авто. і 22 шт. – комерційні електромобілі.

Читайте також: Sandero, Sandero Stepway та Logan 2021 представлені офіційно

Таким чином, у порівнянні з серпнем минулого року попит на легкові електромобілі в Україні знизився на 11%, а реалізація комерційних авто на електротязі обвалилася відразу на 61 відсоток.

Відносно липня поточного року реєстрацій електричних автомобілів також мають негативну динаміку: легкові – мінус 18%; комерційні – мінус 33%.

Також цікаво: Skoda призупинила випуск Kodiaq RS