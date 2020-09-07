Виробництво гарячого позашляховика Kodiaq vRS незабаром припиниться через норми викидів, але Skoda поверне модель із новим двигуном після запланованого рестайлінгу.

Прокачана версія кросовера Skoda Kodiaq буде знята з виробництва найближчими тижнями, оскільки модель не відповідає посиленим вимогам ЄС щодо викидів СО2. Фактично, виробник має вийти на середній показник викидів серед всіх моделей, а цифри версії RS перевищують середні.

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Таким чином, спортивний великий позашляховик більше не буде пропонуватися з двома турбодизельними двигунами потужністю 237 к.с., які зараз використовуються у версії vRS. Наступного року мають відбутися «певні корективи в лінійці двигунів Skoda».

Однак це не означає, що поточна комплектація RS назавжди зникне. Виробник підтвердив, що модернізована версія Kodiaq RS з’явиться разом з оновленням поточного покоління.

Єдиним питанням залишається те, чи запропонує Skoda бензиновий двигун на фоні «охолодження» ринку до дизельних моторів, адже досі великий семимісний позашляховик надавав перевагу саме дизелям. Проте тенденції демонструють зниження попиту.

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При цьому, незважаючи на зростаючу увагу до електрифікації у всій групі VW та презентацію нової плагін-гібридної Skoda Octavia RS, директор продажів та маркетингу бренду Ален Фаві заявив «в найближчому майбутньому немає Kodiaq PHEV».

«Нам ще рано говорити про будь-які закономірності щодо переходу споживачів від ДВЗ до PHEV (плагін-гібридів) або до BEV (електрокарів), – продовжив Фаві. – Citigo-e iV вже знятий, і з минулого року ми маємо лише гібридний Superb, тому нам важко прослідковувати переходи покупців до наступного автомобіля. Але, можливо, люди можуть перейти безпосередньо з Kodiaq до Enyaq, не проходячи на плагін-гібрида».

Enyaq, нещодавно представлений електричний позашляховик Skoda, – перша модель на базі MEB, побудована за межами Німеччини. Кросовер обіцяє внутрішній простір Kodiaq, але з нульовими викидами.

Очікується, що подробиці про рестайлінговий Skoda Kodiaq 2021 року, який вже активно тестується, з’являться пізніше цього року або на початку наступного року.

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