Електричний кросовер чеської марки дебютував у п'яти версіях. Найпродуктивніша має запас ходу в 510 кілометрів.

“Прем'єра Enyaq iV означає початок нової ери для Skoda”, – сказав керівник компанії Томас Шефер.

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Базова версія Enyaq iV 50 отримала акумулятор на 55 кВт-год з електромотором потужністю 148 к.с. і 220 Нм крутного моменту. Такий кросовер розганяється до сотні за 11,4 секунди і розвиває максимальну швидкість у 160 км/год. Запас ходу за вимірами WLTP становить 340 км.

Фото: Skoda Enyaq iV / Skoda

Виконання з індексом 60 має батарею на 62 кВт-год та електромотор з віддачею у 179 к.с. і 310 Нм. Першу сотню на спідометрі ця версія набирає за 8,7 секунди, а запас ходу має у 390 км.

Найпродуктивніша наразі версія з індексом 80 оснащена акумулятором на 82 кВт-год і електромотором з віддачею у 204 к.с. і 310 Нм крутного моменту. 100 км/год такий кросовер набирає через 8,5 секунди, після старту, а на одному заряді батареї здатен проїхати 510 км.

Фото: Skoda Enyaq iV Founders Edition / Skoda

Виконання під назвою 80x оснащується двома електромоторами, які реалізують систему повного приводу і дають сукупну потужність в 265 к.с. і 425 Нм крутного моменту. Такий кросовер розганяється до сотні за 6,9 секунди, а батарея на 82 кВт-год дозволяє проїхати до 460 км на одному заряді.

Топовою версією електричного кросовера Skoda буде двомоторна vRS з силовою установкою на 306 к.с. і 460 Нм крутного моменту та запасом ходу у 460 кілометрів. З місця до 100 км/год спортивне виконання кросовера розганяється за 6,2 секунди і розвиває максимальну швидкість у 180 км/год.

За габаритами новачок близький до Volkswagen Tiguan, а всередині, як заявляє виробник, не менш просторий, ніж великий Kodiaq. Центральне місце в кокпіті займає великий 13-дюймовий центральний дисплей, який височіє над консоллю. Водію ж призначений цифровий блок приладів на 5,3-дюймовому дисплеї з чотирма різними компонуваннями.

Електрокар має голосового помічника, чи, точніше, помічницю на ім’я Лаура. Вона розуміє 15 мов і здатна допомогти у найрізноманітніших ситуаціях.



У Чехії ціни на електричний кросовер Enyaq iV стартують з відмітки 1 059 900 крон – 40 360 євро. Версія Enyaq iV 80 обійдеться мінімум у 43 300 євро, а лімітована серія 80 Founders Edition, доступна на старті продажів, коштує від 55 800 євро.

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