Кросовер модернізувався зовні і всередині, а його лінійка моторів була переглянута.

Французький автовиробник не обмежився плановим рестайлінгом для моделі, що випускається з 2017 року, а провів всебічну модернізацію Peugeot 3008. У Європі оновлений 3008-й з'явиться до кінця нинішнього року.

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Головні зміни в зовнішності – на “обличчі” французького лева. Безрамкова решітка радіатора, знак нескінченості на капоті, зашифрований у назві моделі та величезні “ікла” денних ходових вогнів – з попередником новий 3008 не сплутати. Задні ліхтарі, також повністю світлодіодні, виконані у вигляді тривимірних “пазурів”, а покажчики повороту тепер динамічні.

Peugeot 3008 у версії GT Pack поставляється з 19-дюймовими колісними дисками з діамантовим шліфуванням, у базової версії будуть 17-дюймові колеса. У палітру моделі додано нові кольори кузову: темно-синій Celebes Blue і синій Vertigo Blue.

Фото: оновлений Peugeot 3008 / Peugeot

У салоні наново обігрується фірмова концепція організації водійського місця i-Cockpit з 12,3-дюймовим цифровим щитом приладів та мультимедійною системою з 10-дюймовим екраном.

З лінійки моторів нового 3008 видалили “зайві”, залишивши один 1,5-літровий дизель на 130 кінських сил. Базовим, як і раніше, служить трициліндровий 1,2-літровий PureTech потужністю 130 сил. Альтернативою йому виступає 1,6-літровий 180-сильний бензиновий агрегат.



Крім того, оновлений кросовер буде доступний в Європі з модернізованою установкою Hybrid 225 e-EAT8 на базі 1,6-літрового бензинового двигуна потужністю у 180 сил і 110-сильного електромотора на передній осі. Повнопривідна версія Hybrid 300 e-EAT8 з додатковим 112-сильним електромотором на задній осі і 200-сильним бензиновим мотором залишилась без змін. Обидві гібридні версії оснащуються літій-іонною батареєю ємністю 13,2 кіловат-години, що дозволяють кросоверу долати на чистій електротязі до 56 або 59 кілометрів, залежно від версії.

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