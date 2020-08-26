Така спортивна чотиридверка вистрілює до сотні за 3,1 сукунди. Turbo S замінить актуальну версію Turbo.

Оновлена оптика, обвіс та інтер’єр, з’явились нові колісні диски на 20 та 21 дюйм, модернізовано електроніку, покращено роботу шасі, але найзначніші зміни виробник підготував для моторної лінійки Panamera.

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Нова версія Panamera Turbo S споживає 11.1–10.7 літра на 100 кілометрів шляху, однак здатна прискорюватись до першої сотні за 3,1 секунди і розганятись до максимальних 315 км/год на спідометрі.

Бітурбо V8 для оновленої Panamera GTS був модернізований і тепер має на 20 сил більше, ніж попередник – 473 к.с. Він споживає приблизно стільки ж пального, як і топова версія.

Panamera та Panamera 4 оснащуються 2,9-літровим V6 бітурбо з віддачею у 326 к.с. та споживанням пального 8.8–8.6 л/100 км для першої та 9.0–8.7 для другої.

Фото: Porsche Panamera 2021 модельного року / Porsche

Panamera 4S E-Hybrid отримала 134-сильний електромотор, вбудований у 8-швидкісну коробку передач PDK з подвійним зчепленням, на додачу до 434-сильного 2,9-літрового V6 бітурбо. Сукупна віддача установки складає 552 к.с. На додачу до відмінної динаміки, така модель споживає лише 2,3–2.0 літра пального на 100 кілометрів. На чистій електроенергії 4S E-Hybrid здатна долати до 54 кілометрів за методикою WLTP EAER City (до 64 км за методикою NEDC).



Прийом замовлень на оновлені Porsche Panamera офіційні дилери почнуть приймати на початку 2021 року, ціни будуть оголошені ближче до початку продажів. Фізично ж авто з’являться у автосалонах та перших покупців навесні наступного року.

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