10 тисяч робочих годин, якщо точніше.

Rolls-Royce продовжує підігрівати цікавість до нового ультралюксового седана Ghost. Виробник вже розповідав про неперевершену шумоізоляцію седана, а цього разу звернув увагу на оздоблення. Дуже особливе оздоблення, що буде доступно у якості опції від підрозділу персоналізації Rolls-Royce Bespoke.

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Зоряне небо вже встигло стати фірмовою особливістю автомобілів з Гудвуду, а от світловий напис Ghost на пасажирському боці передньої панелі в оточенні 850 “зірочок” – це щось нове. Може здатись, що це звичайнісінький дисплей, однак у цьому випадку в Rolls-Royce вирішили відмовитись від високих технологій на корсить рукотворного шедевру.

У компанії кажуть, що декоративна панель, що відповідає новій філософії стриманої розкоші, розроблялася близько двох років: майстри Bespoke витратили на проект 10 тисяч робочих годин. Ілюмінацію створюють 152 світлодіода, колірна температура яких відповідає підсвічуванню годинника та шкал приладів. Заради легкого ефекту мерехтіння на кожен двоміліметровий світловод лазером нанесено понад 90 тисяч точок.

Коли двигун автомобіля заглушений, напис і зірки зникають, залишаючи чисту глянцеву поверхню. Роль екрана грає прозора панель з трьох шарів композитних матеріалів: підкладка Piano Black з лазерним гравіюванням в місцях проходження світла, темний лак і тонований лак з поліруванням. Візуально ця панель гармонує з іншими глянцевими поверхнями в салоні.



Наразі відомо, що новинка отримає модернізований 6,75-літровий V12, повний привід, повнокероване шасі, адаптивну підвіску, яка сама заздалегідь змінює налаштування, грунтуючись на даних з камер, а також трансмісію, що взаємодіє з навігаційною системою, підбирати оптимальну передачу.

Нове покоління Rolls-Royce Ghost офіційно представлять 1 вересня.

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