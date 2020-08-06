Стати власником автомобіля люксової марки можна за відносно помірні гроші. Однак деякі опції для них коштують стільки, скільки авто класом нижче. Приготуйтесь дивуватись!

Людині, що їздить на роботу маршруткою чи метро, важко зрозуміти аргументи тих, хто ладен витратити на особливий колір свого автомобіля суму, достатню для придбання цілого “народного” автомобіля. Понти? Безглуздя? Абсурд? Ні – стиль життя. Пропонуємо на кілька хвилин забути про свій кредит на Daewoo Lanos та зазирнути у світ, в якому покупці не переймаються тим, що персоналізація коштує дорожче самого авто.

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В Україні представлено кілька брендів, що пропонують автомобілі категорії люкс та ультра-люкс. Поза сумнівом, справжнім грандом у таких категоріях авто є Rolls-Royce, хоча з цим можуть посперечатись три інші британські марки, офіційно представлені в Україні: Bentley, Aston Martin та Range Rover. Альтернатива британцям є, але лише німецька – Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Porsche (відмінний онлайн-конфігуратор, до речі), Audi, Alpina BMW та BMW. На відміну від британців, німці пропонують автомобілі на будь-який смак та гаманець. З італійської шанованої трійці на нашому ринку доступні лише автомобілі Maserati, а Ferrari чи Lamborghini доведеться замовляти деінде.

Раніше ми вже розповідали про найдорожчі автомобілі на українському ринку, градація цін на опції для них – відповідна: одна і та ж річ у дилерів різних брендів коштує дорожче чи дешевше, залежно від обраного бренду. Найбільш поширена опція, яку можна зустріти у каталогу будь-якої марки – особливий колір кузову. І чим більше ладен заплатити замовник, тим екстравагантніше забарвлення може мати його машина. Це може бути колір, якого немає в палітрі виробника, фарба з зоряним пилом чи нано-частинками золота, фарба, вкрита 20 шарами лаку чи картатий візерунок з шотландського кілта. Фантазія обмежена лише фінансовими можливостями покупця. А тому не дивуйтесь, якщо в електронних конфігураторах на сайтах чи в фірмових каталогах ви не знайдете цін на додаткові та ексклюзивні опції – індивідуальність безцінна. Та деякі цікаві цифри нам все ж вдалось вивідати.

Rolls-Royce Cullinan



Панорамний дах – 12 300 євро (400 760 грн);

Підсвічування стелі “Зоряне небо” (1300 світлових елементів) – 21 500 євро (700 636 грн).



Bentley Bentayga



Індивідуальний колір кузова з сатиновим покриттям від ательє Mulliner (Mulliner Personal Commission – Satin) – 33 770 євро (1 100 500 грн);

Специфікація на чотири місця з роздільною центральною консолью – 10 750 євро (350 500 грн);

Аудіосистема Naim For Bentley – 8510 євро (277 455 грн);

Годинник Breitling з темним перламутром – 3960 євро (129 100 грн);

Біометричний сейф від ательє Mulliner – 2560 євро (83 500 грн).

BMW M8 Competition Cabrio

Індивідуальний колір кузова – 8000 євро (260 800 грн);

Карбон-керамічні гальма – 8800 євро (286 880 грн);

Карбоновий пакет декоративних елементів кузова – 5400 євро (176 000 грн);

Акустика Bower & Wilkins – 3900 євро (127 140 грн).

Audi RS Q8



Індивідуальний колір кузова – 132 852 грн (4080 євро);

23-дюймові колісні диски – 87 285 грн (2680 євро);

Аудіосистема Bang & Olufsen – 201 165 грн (6180 євро);

Система нічного бачення – 81 648 грн (2505 євро);

Керамічні гальмівні механізми – 341 599 грн (10 480 євро).

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Audi S8



Індивідуальний колір кузова – 119 089 грн (3650 євро);

Пакет оздоблення інтер’єру шкірою наппа/алькантара – 201 515 грн (6185 євро);

Аудіосистема Bang & Olufsen – 249 726 грн (7660 євро);

Система нічного бачення – 88 374 грн (2710 євро);

Вентиляція та массаж передніх крісел – 129 120 грн (3960 євро);

Керамічні гальмівні механізми – 326 553 грн (10 020 євро).

Porsche Cayenne Turbo S



Спеціальний колір кузову – 90 000 грн;

22-дюймові колеса Cayenne Sport Classic чорного кольору – 140 000 грн;

Пакет оздоблення Carbon – 250 000 грн;

Композитні керамічні гальма Porsche (PCCB) – 220 000 грн;

Персоналізовані карбонові накладки на пороги з підсвічуванням – 100 000 грн;

Персоналізовані алюмінієві накладки на пороги з підсвічуванням – 90 000 грн;

Аудіосистема Burmester® High-End Surround Sound System – 170 000 грн;

Комплект зимових коліс із 21-дюймовими дисками Cayenne Exclusive Design з лакуванням чорного кольору – 369 802 грн;

Комплект багажних аксесуарів (сумок та чемоданів) зі шкіри – 240 682 грн.

Mercedes-Benz G-Class AMG

Індивідуальний колір кузова – 5200 євро (169 500 грн);

23-дюймові колісні диски – 5145 євро (167 700 грн).

Mercedes-AMG GT



Індивідуальний колір кузова – 3100 євро (101 000 грн);

Пакет оздоблення інтер’єру шкірою наппа – 4200 євро (136 890 грн);

Карбоновий пакет декоративних елементів кузова AMG Carbon – 5900 євро (192 300 грн).

Mercedes-Benz GLS



Акустична система Burmester – 5700 євро (185 800 грн);

23-дюймові колісні диски – 5400 євро (1766 000 грн);

Мультимедійна система MBUX для заднього ряду – 3300 євро (107 560 грн);

Оздоблення стелі чорного кольору – 2255 євро (73 500 грн).

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