Стать владельцем автомобиля люксовой марки можно за относительно умеренные деньги. Однако некоторые опции для них стоят столько же, сколько автомобиль классом ниже. Приготовьтесь удивляться!

Человеку, который ездит на работу на маршрутке или метро, ​​трудно понять аргументы тех, кто готов потратить на особый цвет своего авто сумму, достаточную для приобретения целого "народного" автомобиля. Понты? Бессмыслица? Абсурд? Нет – стиль жизни. Предлагаем на несколько минут забыть о своем кредит на Kia Rio и заглянуть в мир, в котором покупатели не заботятся о том, что персонализация стоит дороже самого авто.

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В Украине представлено несколько брендов, предлагающих автомобили категории люкс и ультра-люкс. Несомненно, настоящим грандом в таких категориях авто является Rolls-Royce, хотя с этим могут поспорить три другие британские марки, официально представленные в Украине: Bentley, Aston Martin и Range Rover. Альтернатива британцам есть, но только немецкая – Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Porsche (превосходный онлайн-конфигуратор, кстати), Audi, Alpina BMW и BMW. В отличие от британцев, немцы предлагают автомобили на любой вкус и кошелек. Из итальянской уважаемой тройки на нашем рынке доступны только автомобили Maserati, а Ferrari или Lamborghini придется заказывать в другом месте.

Ранее мы уже рассказывали о самых дорогих автомобилях на украинском рынке, градация цен на опции для них - соответствующая: одна и та же вещь у дилеров различных брендов стоит дороже или дешевле в зависимости от выбранного бренда. Наиболее распространенная опция, которую можно встретить в каталоге любой марки - особый цвет кузова. И чем больше готов заплатить заказчик, тем экстравагантнее окраска может иметь его машина. Это может быть цвет, которого нет в палитре производителя, краска с звездной пылью или нано-частицами золота, краска, покрытая 20 слоями лака или клетчатый узор из шотландского килта. Фантазия ограничена только финансовыми возможностями покупателя. А потому не удивляйтесь, если в электронных конфигураторах на сайтах или в фирменных каталогах вы не найдете цен на дополнительные и эксклюзивные опции – индивидуальность бесценна. Но некоторые интересные цифры нам все же удалось выведать.

Rolls-Royce Cullinan

Панорамная крыша – 12 300 евро (400 760 грн);

Подсветка потолка "Звездное небо" (1300 световых точек) – 21 500 евро.

Bentley Bentayga

Индивидуальный цвет кузова с сатиновым покрытием от ателье Mulliner (Mulliner Personal Commission - Satin) - 33 770 евро (1100500 грн);

Спецификация на четыре места с разрешением центральной консолью - 10750 евро (350500 грн);

Аудиосистема Naim For Bentley - 8510 евро (277 455 грн);

Часы Breitling с темным перламутром - 3960 евро (129 100 грн);

Биометрический сейф от ателье Mulliner - 2560 евро (83 500 грн).

BMW M8 Competition Cabrio

Индивидуальный цвет кузова - 8000 евро (260 800 грн);

Карбон-керамические тормоза - 8800 евро (286 880 грн);

Карбоновый пакет декоративных элементов кузова - 5400 евро (176 000 грн);

Акустика Bower & Wilkins - 3900 евро (127 140 грн).

Audi RS Q8



Индивидуальный цвет кузова – 132 852 грн (4080 евро);

23-дюймовые колесные диски – 87 285 грн (2680 евро);

Аудиосистема Bang & Olufsen – 201 165 грн (6180 евро);

Система ночного видения – 81 648 грн (2505 евро);

Керамические тормозные механизмы – 341 599 грн (10480 евро).

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Audi S8



Индивидуальный цвет кузова – 119 089 грн (3650 евро);

Пакет отделки интерьера кожей наппа/алькантара – 201 515 грн (6185 евро);

Аудиосистема Bang & Olufsen – 249 726 грн (7660 евро);

Система ночного видения – 88 374 грн (2710 евро);

Вентиляция и массаж передних кресел – 129 120 грн (3960 евро);

Керамические тормозные механизмы – 326 553 грн (10020 евро).

Porsche Cayenne Turbo S



Специальный цвет кузова – 90000 грн;

22-дюймовые колеса Cayenne Sport Classic черного цвета – 140 000 грн;

Пакет отделки Carbon – 250 000 грн;

Композитных керамические тормоза Porsche (PCCB) – 220 000 грн;

Персонализированные карбоновые накладки на пороги с подсветкой – 100 000 грн;

Персонализированные алюминиевые накладки на пороги с подсветкой – 90000 грн;

Аудиосистема Burmester® High-End Surround Sound System – 170 000 грн;

Комплект зимовью колес С 21-дюймовыми дисками Cayenne Exclusive Design с лакирование черного цвета – 369 802 грн;

Комплект багажных аксессуаров (сумок и чемоданов) из кожи – 240 682 грн.

Mercedes-Benz G-Class AMG

Индивидуальный цвет кузова - 5200 евро (169 500 грн);

23-дюймовые колесные диски - 5145 евро (167 700 грн).

Mercedes-AMG GT



Индивидуальный цвет кузова - 3100 евро (101 000 грн);

Пакет отделки интерьера кожей наппа - 4200 евро (136 890 грн);

Карбоновый пакет декоративных элементов кузова AMG Carbon - 5900 евро (192 300 грн).

Mercedes-Benz GLS



Акустическая система Burmester - 5700 евро (185 800 грн);

23-дюймовые колесные диски - 5400 евро (1766 000 грн);

Мультимедийная система MBUX для заднего ряда - 3300 евро (107 560 грн);

Отделка потолка черного цвета - 2255 евро (73 500 грн).

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