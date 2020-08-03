KTM 1000 имеет на одометре менее 2000 км. Ездил только в выходные. Официальный сервис и обслуживание. $340 000 без торга. Покупателей ждет уникальный бонус.

Шанс приобрести настоящий боевой болид или байк выпадает не часто. Последний раз подобное случилось в 2012 году, когда Ducati продала пару боевых Desmosedici GP10 с аукциона за 251 550 и 245 700 евро.

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Команда KTM Motorsports продает два мотоцикла MotoGP KTM RC16, которые подготовлены к соревнованиям MotoGP 2019 года. Байки продаются с широким спектром дополнительных преимуществ, включая официальную одежду команды KTM, набор гоночного экипа Red Bull KTM Factory Racing и шлемы Pol Espargaro, а в качестве бонуса – приглашение в гости в Red Bull Energy Station и VIP-места на чемпионате MotoGP 2021 года.

Кроме доступа в VIP-секцию, два счастливых покупателя получат возможность побывать за кулисами чемпионата, пообщаться с гонщиками.

Фото: Red Bull KTM Factory Racing MotoGP RC16 / KTM

Компания KTM не конкретизирует, какой из продаваемых велосипедов использовался в каких гонках, а потенциальные покупатели не получат выбор машины. Между тем те, кто готов заплатить 288 000 евро (около 340 000 долларов США), будут внесены в список потенциальных покупателей, а окончательное решение о продаже KTM будет принимать по своему усмотрению. Стоит отметить, что для подобной техники такая стоимость более чем оправдана, учитывая затраты на разработку и строительство, а также эксклюзивность самого предложения.

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