Путешествия на мотоцикле – очень увлекательное занятие. Многие втягиваются и доходит даже до путешествий вокруг света.

Начать стоит с того, что путешествия бывают разные. Вояж по цивилизованной Европе сильно отличается от поездок по странам Африки или Азии. Америка выдвигает к мотоциклам и путешествиям совсем другие требования. Найти универсальное решение, которое подходит для любых стран и дорог не так просто, но мы попробуем представить, что нам нужно неспешно путешествовать только по хорошим дорогам.

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Honda GL1800 Gold Wing

Считать Honda GL1800 Gold Wing мотоциклом можно формально, ведь это скорее легенда. Байк способен обеспечить автомобильный уровень комфорта в дальних поездках. Да и по объему двигателя, мощности, весу и цене он ближе к автомобилям, чем к мотоциклам. Он, словно лайнер, способен перевозить водителя и пассажира на большие расстояния. Впрочем, для этого ему нужны хорошие дороги. Официально за топовый Honda GL1800Gold Wing с автоматической коробкой передач в Украине просят 1 142 962 грн. ($41 000).

Harley-Davidson CVO LIMITED

Мотоциклы Harley-Davidson многие считают иконой стиля. Конечно, производитель с таким именем и историей способен предложить и максимально комфортный байк для путешествий. Но дело в том, что найти два одинаковых “харлея” непросто – почти все мотоциклы, особенно в этом, самом высоком, ценовом сегменте, производятся с учетом индивидуальных пожеланий клиента. Соответственно, и фиксированной цены у такой техники нет. Но если взять для примера имеющийся в продаже Harley-Davidson CVO LIMITED, то за него официальный дилер просит €46 833.

Indian Roadmaster

Polaris Industries, которая в 2011 году приобрела марку Indian, не так давно присутствует на украинском рынке. Однако большие и комфортные мотоциклы для путешествий есть в модельной линейке американского бренда. Roadmaster имеет несколько вариантов исполнения и по своим показателям не уступает лучшим представителям этого класса, а стоит немного дешевле. Для примера – самый дорогой Indian Roadmaster, проданный в Украине в 2020 году, стоил 36 990 долларов.

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BMW K 1600 GTL

Самый комфортный баварский мотоцикл опытные мотоциклисты считают едва ли не лучшим предложением в своем классе. С точки зрения технологичности, экологичности и безопасности его точно можно считать вершиной прогресса. Он очень мощный, комфортный и удобный в управлении. К тому же цена на фоне других выглядит очень привлекательной. Например, за самую дорогую версию официальные дилеры просят всего 802 995 гривен (29 тысяч долларов).

Yamaha FJR1300AS

Этот байк имеет немного другой наклон и несколько выбивается из класса комфортных лайнеров, предоставляя больше приоритета скорости. Однако его уровень комфорта можно считать вполне достаточным для дальних путешествий по хорошим дорогам. Официально купить новенький Yamaha FJR1300AS в Украине можно за 668 тысяч гривен (24 тысячи долларов).

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