Подорожі на мотоциклі – дуже захоплююче заняття. Багато хто втягується і доходить навіть до подорожей навколо світу.

Почати варто з того, що подорожі бувають різні. Вояж по цивілізованій Європі сильно відрізняється від поїздок країнами Африки чи Азії. Америка висуває до мотоциклів та подорожей зовсім інші умови. Знайти універсальне рішення, яке підходить для будь-яких країн та доріг не так просто, але ми спробуємо уявити, що нам потрібно неспішно подорожувати лише по гарних дорогах.

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Honda GL1800 Gold Wing

Вважати Honda GL1800 Gold Wing мотоциклом можна формально, адже це швидше легенда. Байк здатен забезпечити автомобільний рівень комфорту у дальніх поїздках. Та й за об’ємом двигуна, потужністю, вагою й ціною він ближче до автомобілів, аніж до мотоциклів. Він, наче лайнер, здатен перевозити водія та пасажира на великі відстані. Втім, для цього йому потрібні гані дороги. Офіційно за топовий Honda GL1800Gold Wing з автоматичною коробкою передач в Україні просять 1 142 962 грн. ($41 000).

Harley-Davidson CVO LIMITED

Мотоцикли Harley-Davidson багато хто вважає іконою стилю. Звісно, виробник з таким ім’ям та історією здатен запропонувати і максимально комфортний байк для подорожей. Але справа у тому, що знайти два однакових “харлея” непросто – майже всі мотоцикли, особливо у цьому, найвищому, ціновому сегменті, робляться з урахуванням індивідуальних побажань клієнта. Відповідно, і фіксованої ціни у такої техніки немає. Але якщо взяти для прикладу наявний у продажу Harley-Davidson CVO LIMITED, то за нього офіційний дилер просить €46 833.

Indian Roadmaster

Polaris Industries, яка у 2011 році придбала марку Indian, не так давно присутня на українському ринку. Проте великі та комфортні мотоцикли для подорожей є в модельній лінійці американського бренду. Roadmaster має декілька варіантів виконання і за своїми показниками не поступається кращим представникам цього класу, а коштує трохи дешевше. Для прикладу – найдорожчий Indian Roadmaster, проданий в Україні в 2020 році, коштував 36 990 доларів.

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BMW K 1600 GTL

Найкомфортніший баварський мотоцикл досвідченні мотоциклісти вважають чи не найкращою пропозицією у своєму класі. З точки зору технологічності, екологічності та безпеки його точно можна вважати вершиною прогресу. Він дуже потужний, комфортний та зручний у керуванні. До того ж ціна на фоні інших виглядає дуже привабливою. Наприклад, за найдорожчу версію офіційні дилери просять усього 802 995 гривень (29 000 доларів).

Yamaha FJR1300AS

Цей байк має трохи інший нахил і дещо вибивається з класу комфортних лайнерів, надаючи більше пріоритету швидкості. Проте його рівень комфорту можна вважати цілком достатнім для далеких подорожей гарними дорогам. Офіційно купити новенький Yamaha FJR1300AS в Україні можна за 668 000 грн. (24 000 доларів).

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