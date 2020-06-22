Кожен мотоцикл з цього рейтингу розганяється до першої сотні менш ніж за три секунди та здатен їхати 200 км на годину на другій передачі. А максимальна швидкість, якщо зняти обмежувач, буде значно більшою за 300 км/год.

Найголовніше – будь-який з мотоциклів у цьому рейтингу можна офіційно купити в Україні! За цілком помірні гроші. Принаймні, автомобілі зі схожими динамічними характеристиками будуть коштувати в десятки разів дорожче. Тож, якщо є бажання бути найшвидшим на дорозі – ласкаво просимо у ряди чемпіонів.

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5 місце

Yamaha YZF-R1

Новенька Yamaha YZF-R1 в Україні коштує трохи більше 20 тисяч доларів. Літровий спортбайк потужністю 200 к.с. та спорядженою масою 200 кг здатен без будь-якого тюнінгу розігнатись до 299 км/год. Максимальна швидкість примусово обмежена електронікою.

4 місце

BMW S1000RR

За новий BMW S1000RR офіційні дилери BMW в Україні простять менше 22 тисяч доларів. Його потужність – 207 к.с., вага – 210 кг. Максимальна швидкість нової моделі обмежена електронікою на позначці 299 км/год. Варто зазначити, що у його попередника з дуже схожими характеристиками з заводу не було обмежувача швидкості і тоді спортбайк був здатен розігнатись до 320 км/год.

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3 місце

Ducati Panigale V4R

Мабуть, найкрасивіший мотоцикл цього рейтингу – Ducati Panigale V4R. Він має базову потужність 221 к.с., яка була занижена задля відповідності норм шуму та екології. З комплектом вихлопної системи Akrapovic racing kit потужність Ducati panigale V4R зростає до 234 к.с. при 15 500 об/хв. Споряджена вага цього мотоцикла – 193 кг. Максимальну швидкість виробник не вказує, але, зважаючи на вагу та потужність, вона значно більше за 300 км на год. Що правда, коштує Panigale V4R недешево – майже 50 тисяч доларів.

2 місце

Suzuki GSX1300R Hayabusa

Suzuki GSX1300R Hayabusa довгий час носив звання найшвидшого мотоцикла планети. Потужність двигуна складає 197 к.с., але завдяки об’єму крутний момент значно більший, ніж у інших байків. В сукупності з дуже гарною аеродинамікою це дозволяє розігнати стокову версію Suzuki Hayabusa до 340 км/год. На відміну від усіх інших учасників цього рейтингу, Hayabusa вважається ресурсним мотоциклом, який цілком придатний не лише для встановлення рекордів на треку, але й для повсякденної експлуатації та подорожей. В Україні Hayabusa доступний під індивідуальне замовлення.

1 місце

Kawasaki Ninja H2R

Kawasaki Ninja H2R на даний час вважається найшвидшим серійним мотоциклом у світі. Його секрет – турбомотор. При одному літрі робочого об’єму він здатен видавати 326 к.с. потужності, споряджена маса мотоциклу – 216 кг. При цьому значення максимальної швидкості виробником не вказується. Рекорд був встановлений експериментально – 407 км/год. Вартість Kawasaki Ninja H2R в Україні – 62 000 доларів.

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