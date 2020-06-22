Каждый мотоцикл из этого рейтинга разгоняется до первой сотни менее чем за три секунды и способен ехать 200 км в час на второй передаче. А максимальная скорость, если снять ограничитель, будет значительно больше 300 км/час.

Самое главное – любой из мотоциклов в этом рейтинге можно официально купить в Украине! За вполне умеренные деньги. По крайней мере, автомобили со схожими динамическими характеристиками будут стоить в десятки раз дороже. Поэтому, если есть желание быть самым быстрым на дороге – добро пожаловать в ряды чемпионов.

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5 место

Yamaha YZF-R1

Новенькая Yamaha YZF-R1 в Украине стоит чуть больше 20 тысяч долларов. Литровый спортбайк мощностью 200 л. с. и снаряженной массой 200 кг способен без какого-либо тюнинга разогнаться до 299 км/ч. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой.

4 место

BMW S1000RR

За новый BMW S1000RR официальные дилеры BMW в Украине простят менее 22 тысяч долларов. Его мощность – 207 л. с., вес-210 кг. Максимальная скорость новой модели ограничена электроникой на отметке 299 км/ч. Стоит отметить, что у его предшественника с очень похожими характеристиками с завода не было ограничителя скорости, и тогда спортбайк был способен разогнаться до 320 км/час.

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3 место

Ducati Panigale V4R

Пожалуй, самый красивый мотоцикл этого рейтинга – Ducati Panigale V4R. Он имеет базовую мощность 221 л. с., которая была занижена для соответствия нормам шума и экологии. С комплектом выхлопной системы Akrapovic racing kit мощность Ducati panigale V4R возрастает до 234 к.с. при 15 500 об/мин. Снаряженный вес этого мотоцикла – 193 кг. Максимальную скорость производитель не указывает, но, учитывая вес и мощность, она значительно больше 300 км в час. Что правда, стоит Panigale V4R недешево – почти 50 тысяч долларов.

2 место

Suzuki GSX1300R Hayabusa

Suzuki GSX1300R Hayabusa долгое время носил звание самого быстрого мотоцикла планеты. Мощность двигателя составляет 197 л. с., но благодаря объему крутящий момент значительно больше, чем у других байков. В совокупности с очень хорошей аэродинамикой это позволяет разогнать стоковую версию Suzuki Hayabusa до 340 км/час. В отличие от всех остальных участников этого рейтинга, Hayabusa считается ресурсным мотоциклом, который вполне пригоден не только для установления рекордов на треке, но и для повседневной эксплуатации и путешествий. В Украине Hayabusa доступен под индивидуальный заказ.

1 место

Kawasaki Ninja H2R

Kawasaki Ninja H2R на данное время считается самым быстрым серийным мотоциклом в мире. Его секрет – турбомотор. При одном литре рабочего объема он способен выдавать 326 л.с. мощности, снаряженная масса мотоцикла – 216 кг. При этом значение максимальной скорости производителем не указывается. Рекорд был установлен экспериментально – 407 км/час. Стоимость Kawasaki Ninja H2R в Украине – 62 000 долларов.

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