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Индийский малокубатурный крузер на перегруженных автомобилями киевских улицах оказался весьма уместным. Однако три дня беспощадной эксплуатации позволили выявить и некоторые недостатки этого мотоцикла.

Текст: Евгений Гудущан

Фото: Андрей Яцуляк

Сейчас в сегменте малокубатурных крузеров не так уж и много предложений. Одно из самых доступных, и к тому же не китайских, – Bajaj Avenger 220 Street. По сути, это прямой потомок Kawasaki Eliminator 125, он унаследовал от него очень много технических и дизайнерских решений.

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В Украине Bajaj Avenger 220 представлен в двух версиях – Street и Cruise. Отличаются они главным образом дизайном. Первый имеет более низкий руль, почти лишенный ветрозащиты и не имеет такого большого количества хромированных деталей. Стоят обе версии одинаково – $2 380. Конечно же, версия Street более уместна для города, и к тому же имеет более привлекательный и выверенный внешний вид.

Пропорции и эргономика

Для райдера ростом 178 см и весом около 90 килограммов Avenger в версии Street, как говорится, “впритык”. Людям большего роста версия Street может показаться маловатой и здесь на помощь придет версия Cruise, которая имеет высокий руль.

Что же касается органов управления, то здесь почти все привычно и достаточно удобно. Разве что рычаг заднего тормоза хочется опустить чуть ниже, чтобы не отрывать ногу с подножки для его нажатия. Из решений, которые не для всех мотоциклов стандартные, хочется отметить очень удобный рычаг переключения передач, который можно нажимать и носком, и пяткой.

Водительское сиденье удобно именно для города – когда приходится часто стартовать, останавливаться, медленно протискиваться в плотных заторах, а расстояния поездок относительно невелики. На трассе, уже после 30-40 минут непрерывного движения, возникает желание сделать небольшой привал и размяться. Все дело в форме сиденья – задняя его часть достаточно широкая, однако имеет выпуклую среднюю часть и низкие боковины, поэтому, если отодвинуться максимально назад, возрастает нагрузка на копчик.

Однако пассажирка ростом 174 см и весом около 60 кг на дискомфорт не жаловалась, и если бы не прихоти водителя, могла бы проехать и больше без вынужденных остановок.

Мощность и скорость

Bajaj Avenger 220 имеет очень уравновешенный характер. Двигатель мощностью в 21 лошадиную силу не требует высоких оборотов и при этом весьма прилично разгоняет байк. Стартовав со светофора вместе с Subaru Forester Turbo до скорости примерно 80 км/ч удается держаться вместе. Далее, конечно, намного более мощный автомобиль вырывается вперед.

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И в целом Avenger совсем не провоцирует на агрессивное вождение. Хороший как для мотоцикла такой кубатуры крутящий момент на низких оборотах позволяет двигаться на самой высокой пятой передаче со скоростью около 40 км/ч, и относительно неплохо ускоряться, не понижая передачу.

Реальный расход топлива колеблется в районе 3-4 литров на сотню. Впрочем, мотоцикл достаточно привередливый к топливу. Качественный 95-й бензин он потребляет без проблем, а вот попытка заправить его спиртовым Е95 оказалась неудачной. Динамика осталась почти неизменной, однако при равномерном движении байк начал дергаться и требовать больших оборотов двигателя.

Подвеска и тормоза

Классическая для мотоциклов такого класса подвеска очень хорошо справляется с разбитыми киевскими улицами. Но если ездить с пассажиром, то регулировку натяжения пружин задней подвески приходится выкручивать почти на максимум – тогда пробоев не случается вообще. Для поездок наедине лучше натяжение ослабить, так поездка станет комфортнее.

Передние тормоза очень порадовали. Превосходная эффективность и информативность даже немного провоцируют на отказ от использования заднего тормоза, хотя для такого класса мотоциклов это нехарактерно. Что же касается заднего барабана, то свою функцию он выполняет хорошо, но информативности хотелось бы немного больше.

Порадовала и маневренность – управлять на низкий скорости в плотном потоке машин очень просто и легко. При этом наклон вилки достаточно большой, что дает приятное ощущение стабильности на средних и относительно высоких скоростях.

Что же касается скорости, то стоит заверить, что владелец Bajaj Avenger вряд ли будет часто разгоняться больше, чем 120 км/час. Комфортный “крейсер” – 80-110 км/ч. При более высокой скорости двигатель дает не очень приятную вибрацию, при которой даже изображение в зеркалах заднего вида становятся расплывчатыми. А при максимально заявленных производителем 130 км/ч легкий мотоцикл уже становится нестабильным и начинает нервно реагировать на минимальные неровности дороги и порывы ветра.

Качество и вау-эффект

Внимание окружающих Avenger привлекает легко. Благодаря приятной внешности и солидному звуку выхлопа у многих людей, не имеющих никакого отношения к мотоциклам, создается впечатление мощности и крутости этого байка. Несмотря на то, что Avenger уже не новинка на рынке, им активно интересуются желающие войти в мотоциклетную жизнь.

Учитывая относительно невысокую цену, качество исполнения Bajaj Avenger можно считать приемлемым. И все же некоторые недостатки были обнаружены, правда, для этого нам пришлось обратиться к настоящим профессионалам из мотошколы Respect Industry.

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Евгений Калантай – инструктор мотошколы Respect Industry, чемпион Украины по стантрайдингу и обладатель действующего рекорда Украины по наибольшему количеству кругов, выполненных на заднем колесе мотоцикла.

Евгений Калантай (слева) после установления рекорда Украины по наибольшему количеству кругов, выполненных на заднем колесе мотоцикла.

По моему мнению, Bajaj Avenger – это довольно комфортный мотоцикл для начинающих. У него хорошая подвеска, очень хорошие передние тормоза. Мотоцикл не провоцирует на активную езду. Однако к качеству есть некоторые вопросы. Например, у этого тестового экземпляра уже шатается рычаг переключения передач (это допустимо для мотоциклов с пробегом, но не для новых), открутился и потерялся один болт крепления сидения, дешево выглядят кнопки и пульты управления.

Кроме того, для мотоцикла 2020 года выпуска уже желательно было бы иметь систему ABS.

Но в целом у бренда Bajaj неплохая репутация – эти мотоциклы считаются достаточно надежными. Думаю, что Avenger будет иметь очень неплохой ресурс благодаря простоте конструкции.

Что же касается стантрайдинга, то просто так поднять этот мотоцикл на заднее колесо не получится даже у меня. Нужно становиться ногами на заднее сиденье и вряд ли это будет легко. Считаю, что делать это нет никакого смысла, ведь у этого мотоцикла совсем другое назначение.