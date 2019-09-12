Спортсмен уверен, что максимума еще не достиг и готов бросить вызов мировому рекордсмену.

Киевлянин Евгений Калантай установил Рекорд Украины “Наибольшего количества кругов, выполненных на заднем колесе мотоцикла”. Свое мастерство в исполнении экстремальной фигуры спортсмен доказал 7 сентября на фестивале “Муромец Фест”.

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Организатором фестиваля, проходившего на выходных в" X-Park", выступила Федерация мотоспорта Киева. А фиксация рекорда проводилась по всем правилам представителем Национального реестра рекордов Украины.

Евгению удалось “намотать” 382 круга на заднем колесе его стантбайка. На это понадобилось около получаса. Вместе со своим наставником из мотошколы Respect райдер готовился к установлению рекорда почти весь сезон этого года.

Евгений Калантай заявил, что чувствовал в себе силы продолжать, однако опасался технических проблем с тормозами и не хотел утомлять публику, которая и так выдержала длительное шоу с однообразным сюжетом. Для 21-летнего Евгения это не первая победа – в этом году он стал победителем Чемпионата Украины по стантрайдингу в классе “Скутер” и занял четвертое место в категории “Спортбайк”.

Мировой рекорд по количеству кругов на заднем колесе мотоцикла принадлежит Нико Сяккинену из Финляндии. В 2018 году ему удалось продержаться в круговом балансе на одном колесе почти полтора часа, за которые он накрутил 14,5 километров и 766 кругов.

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