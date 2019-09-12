Спортсмен певен, що максимуму ще не досяг і готовий кинути виклик світовому рекордсмену.

Киянин Євген Калантай встановив Рекорд України з “Найбільшої кількості кругів, виконаних на задньому колесі мотоцикла”. Свою майстерність у виконанні екстремальної фігури спортсмен довів 7 вересня на фестивалі “Муромець Фест”.

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Організатором фестивалю, що проходив на вихідних в "X-Park", виступила Федерація мотоспорту Києва. А фіксація рекорду проводилась за усіма правилами представником Національного реєстру рекордів України.

Євгену вдалось “намотати” 382 кола на задньому колесі його стантбайка. На це знадобилось близько півгодини. Разом зі своїм наставником з мотошколи Respect, райдер готувався до встановлення рекорду майже увесь сезон цього року.



Євген Калантай заявив, що відчував у собі сили продовжувати, однак побоювався технічних проблем з гальмами та не хотів втомлювати публіку, яка і так витримала тривале шоу з одноманітним сюжетом. Для 21-річного Євгена це не перша перемога – цього ж року він став переможцем Чемпіонату України зі стантрайдингу у класі “Скутер” та зайняв четверте місце у категорії “Спортбайк”.



Світовий рекорд із кількості кіл на задньому колесі мотоцикла належить Ніко Сяккінену з Фінляндії. У 2018 році йому вдалось протриматись в круговому балансі на одному колесі майже півтори години, за які він накрутив 14,5 кілометрів і 766 кіл.

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