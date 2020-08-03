KTM 1000 має на одометрі менше 2000 км. Їздив лише у вихідні. Офіційний сервіс та обслуговування. $340 000 без торгу. На покупців чекає унікальний бонус.

Шанс придбати справжній бойовий болід чи байк випадає не часто. Останнього разу подібне трапилось у 2012 році, коли Ducati продала пару бойових Desmosedici GP10 з аукціону за 251 550 та 245 700 євро.

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Команда KTM Motorsports продає два мотоцикла MotoGP KTM RC16, підготовлених до змагань MotoGP 2019 року. Байки продаються з широким спектром додаткових переваг, включаючи офіційний одяг команди KTM, набір гоночного екіпу Red Bull KTM Factory Racing та шоломів Pol Espargaro, а у якості бонусу – запрошення на гостини у Red Bull Energy Station та VIP-місця на чемпіонаті MotoGP 2021 року.

Окрім доступу до VIP-секції, два щасливих покупця отримають можливість побувати за кулісами чемпіонату, поспілкуватись з гонщиками.

Фото: Red Bull KTM Factory Racing MotoGP RC16 / KTM

Компанія KTM не конкретизує, який із велосипедів, що продаються, використовувався в яких гонках, а потенційні покупці не отримають вибір машини. Натомість тих, хто готовий заплатити 288 000 євро (близько 340 000 доларів США), буде внесено до списку потенційних покупців, а остаточне рішення про продаж KTM прийматиме на власний розсуд. Варто відзначити, що для подібної техніки така вартість більш, ніж виправдана, зважаючи на витрати на розробку та будівництво, а також ексклюзивність самої пропозиції.

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