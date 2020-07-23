Новинка призначена для справжніх офф-роуд героїв.

KTM 450 Rally Replica 2021 – це байк із заводською підготовкою до пустельних перегонів, розроблений у співпраці з гонщиками Red Bull KTM Factory Racing Rally: Тобі Прайсом, Меттіасом Уолнером та Семом Сандерлендом.

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Новинка отримала карбонову раму, абсолютно нову трансмісію, поліпшений механізм перемикання передач, спортивний вихлоп Akrapovič, гоночні компоненти шасі та особливу графіку. Крім того, як і у репліки ралійного мотоцикла KTM на кермі розміщена масивна навігаційна стійка з додатковими приладами.

В цілому, мотоцикл має багато спільного з заводським ралійним байком і здатний впоратись із найскладнішими завданнями на бездоріжжі. Репліку випустять обмеженою серією усього з 85 мотоциклів. У Європі новинка коштує 25 900 євро.

Фото: KTM 450 Rally Replica 2021 / KTM

У відео нижче можна познайомитись із попередником моделі 2021 року – Rally Replica 2020, про який розповідає лідер команди KTM Rally Стефан Хубер.