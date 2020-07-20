Pierce Arrow 1911 року випуску був проданий на аукціоні Mecum за рекордні 225 тисяч доларів.

Екстраординарний Pierce Arrow та його рекордний цінник демонструють помітну тенденцію до повної автентичності на ринку колекційних мотоциклів, коли нереставровані екземпляри цінуються вище за відновлені.

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Pierce був першим чотирициліндровим мотоциклом у США. Він був побудований за неймовірно високими стандартами, що в кінцевому рахунку зробило його занадто дорогим і призвело до банкрутства фірми. Менше 500 мотоциклів було випущено між 1909 та 1914 роками, до наших днів збереглось кілька десятків і вони рідко виставляються на аукціон. Та коли це трапляється – неодмінно “знімають вершки”.



Так, на нещодавніх аукціонах мотоцикли моделі Pierce Four були продані за 99, 104,5, 115,5, 161, 137 та 143 тисячі доларів, а кілька тижнів тому, за відреставровану за стандартами Concours модель 1913 року випуску окупець заплатив 192 500 доларів США. Рекорд протримався недовго, оскільки кілька днів тому на аукціоні Mecum нереставрований мотоцикл був проданий за рекордні 225 тисяч доларів.



Pierce Arrow Four 1911 року оснащений чотирициліндровим мотором на 696 куб. см. Байк розвивав максимальну швидкість у 100 км/год.

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