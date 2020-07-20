Pierce Arrow 1911 года выпуска был продан на аукционе Mecum за рекордные 225 тысяч долларов.

Экстраординарный Pierce Arrow и его рекордный ценник демонстрируют заметную тенденцию к полной аутентичности на рынке коллекционных мотоциклов, когда нереставрированные экземпляры ценятся выше восстановленных.

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Pierce был первым четырехцилиндровым мотоциклом в США. Он был построен по невероятно высоким стандартам, что в конечном счете сделало его слишком дорогим и привело к банкротству фирмы. Менее 500 мотоциклов было выпущено между 1909 и 1914 годами, до наших дней сохранилось несколько десятков и они редко выставляются на аукцион. Но когда это случается – непременно "снимают сливки".

Так, на недавних аукционах мотоциклы модели Pierce Four были проданы за 99, 104,5, 115,5, 161, 137 и 143 тысячи долларов, а несколько недель назад, за отреставрированную по стандартам Concours модель 1913 года выпуска продавец получил 192 500 долларов США. Рекорд продержался недолго, поскольку несколько дней назад на аукционе Mecum нереставрированный мотоцикл был продан за рекордные 225 тысяч долларов.

Pierce Arrow Four 1911 года оснащен четырехцилиндровым мотором на 696 куб. см. Байк развивал максимальную скорость до 100 км/ч.

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