Новинка предназначена для настоящих офф-роуд героев.

KTM 450 Rally Replica 2021 – это байк с заводской подготовкой к пустынным гонкам, разработанный в сотрудничестве с гонщиками Red Bull KTM Factory Racing Rally: Тоби Прайсом, Мэттиасом Уолнером и Сэмом Сандерлендом.

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Новинка получила карбоновую раму, совершенно новую трансмиссию, улучшенный механизм переключения передач, спортивный выхлоп Akrapovič, гоночные компоненты шасси и особую графику. Кроме того, как и у реплики раллийного мотоцикла KTM, на руле размещена массивная навигационная стойка с дополнительными приборами.

В целом, мотоцикл имеет много общего с заводским раллийным байком и способен справиться с самыми сложными задачами на бездорожье. Реплику выпустят ограниченной серией всего из 85 мотоциклов. В Европе новинка стоит 25 900 евро.

Фото: KTM 450 Rally Replica 2021 / KTM

В видео ниже можно познакомиться с предшественником модели 2021 года – Rally Replica 2020, о котором рассказывает лидер команды KTM Rally Стефан Хубер.