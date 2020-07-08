Обмежена серія моделі Wraith Kryptos містить лабіринти закодованих послань.

У колекцію увійде всього 50 автомобілів, всередині яких зашифровані таємничі посилання.

Головна інтрига – код, зашифрований в автомобілях Wraith Kryptos. Звичайному глядачеві ці шифри здаються декоративними елементами, створеними виключно для естетичного задоволення. Для тих, хто вирішить придивитися ближче, візерунки відкриють дивовижний світ криптографії.

У тему: тест-драйв Rolls-Royce Wraith

Лише двоє людей у світі знають, що ховають у собі ці шифри – це дизайнер і виконавчий директор марки. Ключ до коду захований у конверті, який зберігається в сейфі Торстена Мюллера-Отвос, виконавчого директора Rolls-Royce Motor Cars. Клієнти зможуть спробувати себе в декодуванні повідомлень і подати свої відповіді через додаток Whispers, доступ до якого мають лише власники автомобілів марки.

Перше повідомлення ховається в основі фігурки “Дух екстазу” на капоті автомобіля: гравірування і вставки із зеленої емалі – це перший закодований шифр.

Кузов Антрацитовий відтінку Delphic Grey має особливий ефект – на сонячному світлі проявляється синьо-зелений перелив лусочок слюди. Автомобілі прикрашає подвійна декоративна лінія: верхня смуга виконана в зеленому кольорі "Kryptos Green", розробленому спеціально для цієї колекції, а нижня – в сірому. Обидві лінії дають підказки до коду, захованого в салоні автомобіля. Довершують образ частково поліровані диски з пофарбованою у сірий відтінок серединою і контрастним зеленим кантом.

Загадки продовжуються в салоні. Наступний код зашифрований в накладках на порогах з ілюмінацією. Погляд моментально приковують акценти в зеленому відтінку "Kryptos Green" з металевим ефектом, що відтіняють шкіряний салон, доступний у світло-сірому або антрацитному кольорах. Фірмову монограму "RR" на підголівниках замінив найпомітніший фрагмент шифру.

В салоні Wraith Kryptos - дивовижна інтерпретація "зоряного неба". Замість небесних тіл на стелі розташована композиція, що зображує потік даних у русі. Цей мотив продовжується в шкіряній обробці дверей із зеленим кантом. У кишені дверей з'явилося м'яке горизонтальне підсвічування, а яскравість ліній поступово гасне в міру наближення до нижньої частини. Вишивка на центральній консолі повторює візерунок ліній на дверях, натякаючи, що цей автомобіль створений для самостійного керування.

"Назва Kryptos походить з давньогрецької мови і означає щось небачене, приховане, закодоване, в деякій мірі навіть міфічне. За допомогою символів, піктограм і шифру можна передавати повідомлення, зрозумілі лише обраним. Розшифровка послання - ключ до розуміння справжнього значення об'єкта, який інакше сприймався б лише як предмет мистецтва", - говорить Кетрін Леман (Katrin Lehmann), дизайнер напрямку Rolls-Royce Bespoke.

Інтригуюча колекція Kryptos кидає справжній виклик. Хто зламає код? У чому криється таємниця? Час покаже.

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