Ні, це не позолочений квадрокоптер і не кришталеві келихи від Фаберже.

Вартість цього позашляховика навіть у базовій версії змушує доларових мільйонерів сором'язливо опускати очі, тому що він надто дорогий для них. Хто ж тоді може собі дозволити такий автомобіль з тюнінгом і такою легковажною річчю, як дошка для серфінгу?

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Традиційний образ автомобіля серфера – дешевий мінівен чи невибагливий пікап. Якщо серфер добре заробляє, незабаром він зможе купити собі електричний мінівен Volkswagen. Але для того, щоб придбати Rolls-Royce Cullinan від Mansory, в комплекті з яким іде дошка для серфінгу, знадобиться масивне джерело прибутку.



Нагадаємо, мінімальна вартість Rolls-Royce Cullinan в Україні – майже 11 мільйонів гривень, це один з найдорожчих серійних автомобілів планети. Тюнінг-ательє Mansory відоме своїми приголомшливо дорогими проектами, що означає подвоєння початкового цінника, а в окремих випадках вартість “прокачаного” позашляховика може перевищувати 2 мільйони доларів. Наприклад, минулого року фірма представила Rolls-Royce Cullinan Mansory Billionaire з цінником на 880 тисяч доларів вищим, за звичайний Cullinan.

Фото: Mansory Rolls-Royce Cullinan / The Platinum [email protected]

Що вирізняє серферський Cullinan від Mansory – це особливий відтінок блакитно-сірого кольору Nardo Gray з фірмової палітри Audi, 24-дюймові колісні диски Mansory та дошка для серфінгу, пофарбована у той же колір, що й авто. Оскільки цей аксесуар побував у майстерні Mansory, без золота й тут не обійшлось: з коштовного металу виконана повздовжня лінія на дошці.

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