Нет, это не позолоченный квадрокоптер и не хрустальные бокалы от Фаберже.

Стоимость этого внедорожника даже в базовой версии заставляет долларовых миллионеров стыдливо опускать глаза, потому что он слишком дорогой для них. Кто же может себе позволить такой автомобиль с тюнингом и такой легкомысленной вещью, как доска для серфинга?

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Традиционный образ автомобиля серфера – дешевый минивэн или неприхотливый пикап. Если серфер хорошо зарабатывает, вскоре он сможет купить себе электрический минивэн Volkswagen. Но для того, чтобы приобрести Rolls-Royce Cullinan от Mansory, в комплекте с которым идет доска для серфинга, понадобится мощный источник прибыли.



Напомним, минимальная стоимость Rolls-Royce Cullinan в Украине – почти 11 миллионов гривен, это один из самых дорогих серийных автомобилей планеты. Тюнинг-ателье Mansory известно своими потрясающе дорогими проектами, что означает удвоение начального ценника, а в отдельных случаях стоимость "прокачанного" внедорожника может превышать 2 миллиона долларов. Например, в прошлом году фирма представила Rolls-Royce Cullinan Mansory Billionaire с ценником на 880 тысяч долларов выше, обычного Cullinan.

Фото: Mansory Rolls-Royce Cullinan / The Platinum [email protected]

Что отличает серферские Cullinan от Mansory – это особый оттенок голубовато-серого цвета Nardo Gray из фирменной палитры Audi, 24-дюймовые колесные диски Mansory и доска для серфинга, окрашенная в тот же цвет, что и авто. Поскольку этот аксессуар побывал в мастерской Mansory, без золота и здесь не обошлось: из драгоценного металла выполнена продольная линия на доске.

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