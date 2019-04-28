09:05, сьогодні

Більшість спорткарів, які "вміють" швидко розганятися, не здатні надати власнику достатньо комфорту. Купе Rolls-Royce Wraith у версії Black Badge - це надшвидкий болід, який забезпечує водію та пасажирам максимум комфорту. Скажете, так не буває?

Незважаючи на загальноприйняту думку, що власники Rolls-Royce не їздять за кермом цих автомобілів, це не зовсім так. Особливо, якщо цей Rolls-Royce – купе Wraith (рейс). І вже зовсім драйвейський "Роллс" – в спецверсії Black Badge. Він відрізняється від інших не лише оздобленням, але й налашуваннями двигуна. Однак все по-порядку.

Чорна сторона розкоші

Версія Black Badge для кількох моделей Rolls-Royce – це унікальні моделі, створені для ризикових та фартових багачів, які люблять порушувати загальноприйняті цінності. Вони – гравці, які роблять серйозні ставки. Це люди, котрі не звикли жити за усталеними правилами. Для них навіть традиційна статуетка Rolls-Royce – вже не срібна "дух екстазу", а чорна "леді-вамп". Чорна решітка радіатора, ще й логотип інверсний – срібні букви на чорному фоні.

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Незважаючи на назву, колір машини може бути будь-яким, не обов'язково чорним. Наприклад, тестовий екземпляр Rolls-Royce Wraith Black Badge, який спеціально для українських журналістів привезли з Англії в Київ, має колір графіт. А салон зроблений з білої шкіри.

Ще одна відмінність серії Black Badge від "звичайних" (якщо так можна назвати машину за кількасот тисяч євро) Rolls-Royce'ів – колісні диски. Ці 22-дюймові "катки" створені з титанового сплаву та вуглеволокна, нанесеного 22 шарами.

Вуглепластик також використаний в салоні. Так, як і в усіх інших Rolls-Royce, звичайного пластику майже немає. Однак на передній панелі є покриття, яке зроблене з вуглепластику, переплетеного з алюмінієвим волокном діаметром 0,014 мм. Подібний матеріал використовується в авіаційних технологіях та робить літаки менш помітними для радарів.

Традиційна англійська… яхта

Заходити в салон дуже зручно – масивні двері відчиняються проти ходу руху, а зачинити зсередини їх можна автоматично – натиснувши кнопку в салоні. Крісла у Wraith Black Badge мають яскраво виражену бокову підтримку, однак все одно надзвичайно комфортні. Трохи незвичне кермо великого діаметру – для спорткару хотілося б більш ергономічного.

Інші елементи інтер'єру типово "Роллс-Ройсівські" – круглі повітродуйки, потік у яких регулюється за допомогою металевого штиря, "олдскульні" ручки інтенсивності обдуву, традиційні циферблати приладів з показником запасу потужності замість тахометру… Все в кращих англійських традиціях. Так само по-англійськи звук роботи двигуна не пробивається в салон, а говорити зі співрозмовником на другому ряду можна на будь-якій швидкості без підвищення голосу.

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Будь-який Rolls-Royce вражає плавністю ходу, але ж наша версія – спортивна, та ще й серії Black Badge. У ній пневматична підвіска має більш спортивні налаштування. Спробуємо її спочатку на київській латаній-перелатаній дорозі, на якій багатенько перепадів та вибоїн, потім заїдемо на бруківку… Машина не помічає нічого! Rolls-Royce пливе над дорогою, немов крута яхта. Жодних неприємних ударів підвіски, жодних звуків, лише плавні коливання на хвилях асфальту.

Чорна фігурка на капоті пливе столичними вулицями, байдуже споглядаючи на колег по потоку. Чого не скажеш про них – кожен, хто бачить цей Rolls-Royce, з цікавістю оглядає його з різних сторін. Певна річ, заглядає в вікна – "хто ж на ньому їде?" Престижні авто розступаються перед "Ройсом", надають дорогу. Адже які б дорогі не їздили автомобілі в центрі Києва, жодна з них не коштує півмільйона доларів.

Першої сотні недостатньо

Виїжджаємо на улюблену дорогу українських мільйонерів, яке веде зі столичної набережної в престижну Конча-Заспу. Ту можна натиснути на педаль газу. Під капотом – 120-циліндровий V-подібний турбодвигун робочим об'ємом 6,6 л, який видає потужність 632 к.с. Для версії Black Badge в нього підвищений крутний момент – до 870 Н*м (плюс 70 Н*м порівняно зі стандартним Wraith). Окрім того, суттєво змінені алгоритми коробки передач – вона переключається на вищих обертах. В результаті до першої сотні автомобіль розганяється за 4,5 секунди – на одну десяту менше, ніж "нечорний" Wraith.

Однак щоб відчути справжнє задоволення від розгону, першої сотні недостатньо. Коли приходить відчуття, що машина вже трохи розігналася, на спідометрі вже 180-200! Так, на початку прискорення пасажирів трохи притискає до сидінь, однак не настільки, як у інших спорткарів. Відчуття якогось плавного розгону, хоча й дуже стрімкого. Звук двигуна чутно в салоні, однак це той приємний басок, який є лише акомпанементом для перфомансу швидкого пересування.

Дивно, але підвіска навіть на великих швидкостях так само безапеляційно м'яка, створюючи в салоні характерний для "Роллса" комфорт та тишину. І хоча за спідометром автомобіль несеться з величезною швидкістю, в салоні так само безтурботно та спокійно, неначе ми неспішно пересуваємося міськими вуличками.

А от коли потрібно загальмувати, водія чекає несподіванка – миттєво зупинятися машина вагою в дві з половиною тони не хоче. Втім, це лише здається водію. Насправді автомобіль сповільнюється так само ефективно, як і набирає швидкість. Адже у Wraith величезні дискові гальма як спереду, так і ззаду. Для версії Black Badge передні диски навіть збільшені на дюйм в діаметрі. Однак інженери Rolls-Royce так налаштували систему гальм, щоб машина зменшувала швидкість якнайбільш плавно, аби не турбувати пасажирів. Коли я зі 180 різко натиснув на педаль, пасажири навіть не відчули, що за кілька секунд ми втратили таку швидкість. Як інженери британської марки добиваються таких відчуттів – загадка. Можливо, саме за те, що автомобіль "обходить" закони фізики, клієнти платять за неї такі гроші?

Автор: Сергій Матусяк

Фото: автора та Владислава Плєшакова

Технічні характеристики Rolls-Royce Wraith Black Badge МОТОР V12, турбо, робочий об’єм 6592 см3, потужність 465 кВт (632 к.с.) при 5600 об/хв., обертальний момент 870 Нм при 1700-4500 об/хв. ТРАНСМІСІЯ Задній привід, автоматична 8-швидкісна коробка передач КУЗОВ Купе, 2 дверей, 4 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 5285/1947/1507 мм, база 3112 мм, споряджена маса 2440 кг, об’єм багажника 470 л, об’єм баку 80 л ПІДВІСКА Незалежна пневматична. Шини: 255/45 R 22 ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 4,5 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний) 23,4/11,9/16,1 на 100 км ЦІНА Від 12 540 060 грн.

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