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Большинство спорткаров, которые "умеют" быстро разгоняться, не способны предоставить владельцу достаточно комфорта. Купе Rolls-Royce Wraith в версии Black Badge – это сверхбыстрый болид, который обеспечивает водителю и пассажирам максимум комфорта. Скажете, так не бывает?

Несмотря на общепринятое мнение, что владельцы Rolls-Royce не ездят за рулем этих автомобилей, это не совсем так. Особенно, если этот Rolls-Royce – купе Wraith (рейс). И уже совсем драйверский "Роллс" – в спецверсии Black Badge. Он отличается от других не только отделкой, но и настройками двигателя. Однако все по порядку.

Черная сторона роскоши

Версия Black Badge для нескольких моделей Rolls-Royce – это уникальные модели, созданные для рисковых и фартовых богачей, которые любят нарушать общепринятые ценности. Они – игроки, которые делают серьезные ставки. Это люди, которые не привыкли жить по принятым правилам. Для них даже традиционная статуэтка Rolls-Royce – уже не серебряный "дух экстаза", а черная "леди-вамп". Черная решетка радиатора, еще и логотип инверсный – серебряные буквы на черном фоне.

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Несмотря на название, цвет машины может быть любым, не обязательно черным. Например, тестовый экземпляр Rolls-Royce Wraith Black Badge, который специально для украинских журналистов привезли из Англии в Киев, имеет цвет графит. А салон сделан из белой кожи.

Еще одно отличие серии Black Badge от "обычных" (если так можно назвать машину за несколько сотен тысяч евро) Rolls-Royce – колесные диски. Эти 22-дюймовые "катки" созданы из титанового сплава и углеволокна, нанесенного 22 слоями.

Углепластик также использован в салоне. Да, как и во всех других Rolls-Royce, обычного пластика почти нет. Однако на передней панели есть покрытие, которое сделано из углепластика, переплетенного с алюминиевым волокном диаметром 0,014 мм. Подобный материал используется в авиационных технологиях и делает самолеты менее заметными для радаров.

Традиционная английская ... яхта

Заходить в салон очень удобно – массивные двери открываются против хода движения, а закрыть изнутри их можно автоматически – нажав на кнопку в салоне. Кресла в Wraith Black Badge имеют ярко выраженную боковую поддержку, но все равно очень комфортные. Немного необычный руль большого диаметра – для спорткара хотелось бы более эргономичный.

Другие элементы интерьера типично "Роллс-Ройсовские" – круглые ветродуйки, поток в которых регулируется с помощью металлического штыря, "олдскульные" ручки интенсивности обдува, традиционные циферблаты приборов с показателем запаса мощности вместо тахометра... Все в лучших английских традициях. Так же по-английски звук работы двигателя не пробивается в салон, а говорить с собеседником на втором ряду можно на любой скорости без повышения голоса.

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Любой Rolls-Royce поражает плавностью хода, но наша версия – спортивная, да еще и серии Black Badge. В ней пневматическая подвеска имеет более спортивные настройки. Попробуем ее сначала на киевской латаной-перелатаной дороге, на которой богато перепадов и выбоин, потом заедем на мостовую... Машина не замечает ничего! Rolls-Royce плывет над дорогой, словно крутая яхта. Никаких неприятных ударов подвески, никаких звуков, только плавные колебания на волнах асфальта.

Черная фигурка на капоте плывет по столичным улицам, равнодушно взирая на коллег по потоку. Чего не скажешь о них – каждый, кто видит этот Rolls-Royce, с интересом осматривает его с разных сторон. Конечно, заглядывает в окна – "кто на нем едет?" Престижные авто расступаются перед "Ройсом", предоставляют дорогу. Ведь какие бы дорогие не ездили автомобили в центре Киева, ни один из них не стоит полмиллиона долларов.

Первой сотни недостаточно

Выезжаем на любимую дорогу украинских миллионеров, которая ведет со столичной набережной в престижную Конча-Заспу. Тут можно нажать на педаль газа. Под капотом – 120-цилиндровый V-образный турбодвигатель рабочим объемом 6,6 л, который выдает мощность 632 л.с. Для версии Black Badge у него повышенный крутящий момент – до 870 Нм (плюс 70 Нм по сравнению со стандартным Wraith). Кроме того, существенно изменены алгоритмы коробки передач – она ​​переключается на более высоких оборотах. В результате в первую сотню автомобиль разгоняется за 4,5 секунды – на одну десятую меньше, чем "нечерный" Wraith.

Однако чтобы почувствовать истинное удовольствие от разгона, первой сотни недостаточно. Когда приходит ощущение, что машина уже немного разогналась, на спидометре уже 180-200! Так, в начале ускорения пассажиров немного прижимает к сиденьям, однако не настолько, как в других спорткарах. Ощущение какого-то плавного разгона, хотя и очень стремительного. Звук двигателя слышно в салоне, однако это тот приятный басок, который является лишь аккомпанементом для перфоманса быстрого передвижения.

Удивительно, но подвеска даже на больших скоростях так же безапелляционно мягкая, создавая в салоне характерный для "Роллс" комфорт и тишину. И хотя по спидометру автомобиль несется с огромной скоростью, в салоне так же беззаботно и спокойно, как будто мы неспешно передвигаемся городскими улочками.

А вот когда нужно затормозить, водителя ждет неожиданность – мгновенно останавливаться машина весом в две с половиной тонны не хочет. Впрочем, это только кажется водителю. На самом деле автомобиль замедляется так же эффективно, как и набирает скорость. Ведь в Wraith огромные дисковые тормоза как спереди, так и сзади. Для версии Black Badge передние диски даже увеличены на дюйм в диаметре. Однако инженеры Rolls-Royce так настроили систему тормозов, чтобы машина уменьшала скорость как можно плавнее, чтобы не беспокоить пассажиров. Когда я из 180 резко нажал на педаль, пассажиры даже не почувствовали, что за несколько секунд мы потеряли такую ​​скорость. Как инженеры британской марки добиваются таких ощущений – загадка. Возможно, именно за то, что автомобиль "обходит" законы физики, клиенты платят за него такие деньги?

Автор: Сергей Матусяк

Фото: автора и Владислава Плешакова

Технические характеристики Rolls-Royce Wraith Black Badge МОТОР V12, турбо, рабочий объем 6592 см3, мощность 465 кВт (632 л.с.) при 5600 об/мин., крутящий момент 870 Нм при 1700-4500 об/мин. ТРАНСМИССИЯ Задний привод, автоматическая 8-ступенчатая коробка передач КУЗОВ Купе, 2 двери, 4 места, габариты (длина/ширина/высота): 5285/1947/1507 мм, база 3112 мм, снаряженная масса 2440 кг, объем багажника 470 л, объем бака 80 л ПОДВЕСКА Независимая пневматическая. Шины: 255/45 R 22 ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 4,5 с. Расход топлива (город/шоссе/смешанный) 23,4/11,9/16,1 на 100 км ЦЕНА От 12 540 060 грн.

Напомним, что Йозеф Кабан стал дизайнером Rolls-Royce после BMW и Skoda