Под его руководством была создана последняя линейка моделей баварского производителя, а раньше он разработал образ Skoda Octavia третьего поколения.

46-летний словак Йозеф Кабан возглавил отдел дизайна марки Rolls-Royce, оставив BMW на своего подчиненного – Домагоя Дукича.

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Йозеф Кабан имеет хорошее резюме: окончил высшую художественную школу в Братиславе, Королевский колледж искусств в Лондоне, работал в группе Volkswagen с марками Audi, Skoda и Bugatti, а впоследствии – с 2017 года, в BMW. Список его известных робот включает Volkswagen Lupo, Skoda Octavia Mk3, Skoda Kodiaq, концепты Skoda Vision D и Mission L. И главным шедевром дизайнера пока что остается легендарный Veyron, хотя его образ был создан целой плеядой талантливых мастеров.

“Он исключительно талантливый дизайнер с большим послужным списком и широкими возможностями”, говорит о Йозефа исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос.

На новой должности Кабан уже вряд ли успеет заметно вмешаться в экстерьер практически готового седана Rolls-Royce Ghost нового поколения. А вот к образам купе Wraith и кабриолета Dawn – обязательно.

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