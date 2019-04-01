Зарегистрированный Ford патент демонстрирует принцип функционирования съемных дверок для автомобиля.

Баха или пляжный джип – довольно популярный тип автомобилей там, где есть песок и солнце. Его особенностью является максимально открытый кузов. В Ford придумали, как сделать его более функциональным.

Также интересно: Lexus готовит к выпуску роскошный минивэн

Новый патент Ford описывает принцип функционирования съемных дверц. По слухам, такая конструктивная особенность может появиться у возрожденного Ford Bronco, который американская компания готовит к выходу в ближайшее время. Ранее стало известно, что эта модель получит 2- и 3-дверный кузов в ретро-стиле. Не исключено, что двухдверки получат такие дверцы, поскольку в свое время Ford выпускал стилизованную модификацию Baja Bronco.

Фото: чертеж к патенту Ford / MotorTrend

Подробностей в описании к патенту не хватает, однако чертежи позволяют предположить, что жесткость кузова и безопасность водителя и пассажира, после снятия дверц, обеспечивают металлические брусья. Очевидно, брусья функционируют как обычные дверцы – то есть открываются и закрываются, а панели дверей крепятся непосредственно на них.

MotorTrend сообщает, что по информации 2017 года будущий Ford Bronco будет иметь сразу шесть съемных элементов кузова, включая крышу. Подобные решения сейчас предлагает Jeep Wrangler.

На сегодня достоверно известно, что новый Bronco будет иметь рамную конструкцию кузова, мосты и турбомотор EcoBoost. Все детали о новом внедорожнике Ford обещает раскрыть в 2020 году.

Читайте также: Транспортный налог уже принес бюджету 17,8 млн грн