С начала года физические лица владельцы элитных автомобилей уплатили в местные бюджеты 17,8 млн. грн транспортного налога.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма уплаченного налога возросла на 3,7 млн. грн, или на 26%. Ставка транспортного налога составляет 25 000 гривен в год. Это означает, что всего с начала года транспортный налог заплатили владельцы 712 элитных автомобилей.

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Отметим, что по информации AUTO-Consulting, за первые два месяца 2019 года в Украине было продано более 742 новых автомобилей стоимостью более 50 тыс. Евро. В феврале в бюджет поступило 8,8 млн. грн, что на 1,4 млн. грн или почти на 19% больше февраля 2018 г.

Чаще всего физические лица платили транспортный налог за автомобили таких марок, как MERCEDES-BENZ, BMW, LEXUS, AUDI, LAND ROVER RANGE ROVER.

Напомним, что объектом налогообложения транспортным налогом является легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и средняя рыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.