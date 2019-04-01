З початку року фізичні особи власники елітних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів 17,8 млн. Грн. транспортного податку.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року сума сплаченого податку зросла на 3,7 млн. Грн., Або на 26%. Ставка транспортного податку становить 25 000 гривень на рік. Це означає, що всього з початку року транспортний податок сплатили власники 712 елітних автомобілів.

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Відзначимо, що за інформацією AUTO-Consulting, за перші два місяці 2019 року в Україні було продано більше 742 нових автомобілів вартістю понад 50 тис. Євро. У лютому до бюджету надійшло 8,8 млн. Грн, що на 1,4 млн. Грн. або майже на 19% більше за лютий 2018 р

Найчастіше фізичні особи платили транспортний податок за автомобілі таких марок, як MERCEDES-BENZ, BMW, LEXUS, AUDI, LAND ROVER RANGE ROVER.

Нагадаємо, що об'єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких пройшло не більше п'яти років (включно) і середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.