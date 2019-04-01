Зареєстрований Ford патент демонструє принцип функціонування зйомних дверцят для автомобіля.

Баха або пляжний джип – досить популярний тип автомобілів там, де є пісок і сонце. Його особливістю є максимально відкритий кузов. У Ford придумали, як зробити його більш функціональним.

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Новий патент Ford описує принцип функціонування зйомних дверцят. За чутками, така конструктивна особливість може з’явитись у відродженого Ford Bronco, котрий американська компанія готує до виходу ближчим часом. Раніше стало відомо, що ця модель отримає 2- і 3-дверний кузов у ретро-стилі. Не виключено, що дводверки отримають такі дверцята, оскільки свого часу Ford випускав стилізовану модифікацію Bronco Baja.

Фото: креслення до патенту Ford / MotorTrend

Подробиць у описі до патенту бракує, однак креслення дозволяють припустити, що жорсткість кузову та безпеку водія і пасажира, після зняття дверцят, забезпечують металеві бруси. Очевидно, бруси функціонують як звичайні дверцята – тобто відкриваються і закриваються, а панелі дверей кріпляться безпосередньо на них.

MotorTrend також повідомляє, що за інформацією 2017 року майбутній Ford Bronco матиме одразу шість йомних елементів кузову, включаючи дах. Подібні рішення наразі пропонує Jeep Wrangler.

На сьогодні достовірно відомо, що новий Bronco матиме рамну конструкцію кузова, мости і турбомотор EcoBoost. Усі деталі про новий позашляховик Ford обіцяє розкрити у 2020 році.

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