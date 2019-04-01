Під його керівництвом була створена остання лінійка моделей баварського виробника, а раніше він розробив образ Skoda Octavia третього покоління.

46-річний словак Йозеф Кабан очолив відділ дизайну марки Rolls-Royce, полишивши BMW на свого підлеглого – Домагоя Дукіча.

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Йозеф Кабан має гарне резюме: закінчив вищу художню школу в Братиславі, Королівський коледж мистецтв у Лондоні, працював у групі Volkswagen з марками Audi, Skoda і Bugatti, а згодом – з 2017 року, у BMW. Список його відомих робот включає Volkswagen Lupo, Skoda Octavia Mk3, Skoda Kodiaq, концепти Skoda Vision D і Mission L. Та головним шедевром дизайнера поки що лишається легендарний Veyron, хоча його образ був створений цілою плеядою талановитих мастрів.

“Він виключно талановитий дизайнер з великим послужним списком і широкими можливостями”, говорить про Йозефа виконавчий директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос.

На новій посаді Кабан вже навряд чи встигне помітно втрутитись в екстер'єр практично готового седана Rolls-Royce Ghost нового покоління. А от до образів купе Wraith і кабріолета Dawn – обов’язково.

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