Доля продаж новых легковых автомобилей с кузовом седан существенно снизилась.

В первом квартале 2019 года в Украине было реализовано 3956 новых автомобилей с кузовом седан. По сравнению с прошлым годом спрос на седаны снизился почти на 16%, а их доля на рынке упала на 2 процентных пункта, с 24% до 22%.

Самый популярный автомобиль в кузове седан – это Renault Logan. С января по март их приобрели 494 единицы.

На втором месте - Toyota Camry, который выбрали 443 покупателя.

Замыкает тройку лидеров Volkswagen Polo sedan российского производства – 330 машин.

Напомним, что вскоре украинцы презентуют первый отечественный электромотоцикл.