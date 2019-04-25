Частка продажів нових легкових автомобілів з кузовом седан суттєво знизилась.

У першому кварталі 2019 року року в Україні було реалізовано 3956 нових автомобілів з кузовом седан. У порівнянні з минулим роком попит на седани знизився майже на 16%, а їх частка на ринку впала на 2 процентних пункти, з 24% до 22%.

Найпопулярніший автомобіль у кузові седан – це Renault Logan. З січня по березень їх придбали 494 одиниці.

На другому місці - Toyota Camry, який вибрали 443 покупця.

Замикає трійку лідерів Volkswagen Polo sedan російського виробництва – 330 машин.

Нагадаємо, що незабаром українці презентують перший вітчизняний електромотоцикл.