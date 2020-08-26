Стрім розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Актуальна модель Porsche Panamera другого покоління на ринку з другої половини 2016 року і все ще може вважатись свіжою, однак конкуренція змушує всі марки скорочувати життєвий цикл товару і виводити оновлені моделі раз на три роки або близько того. Чергове оновлення підготували і для Panamera.

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Ліфтбек Panamera 2021 року, ще до свого офіційного дебюту, встиг встановити рекорд, ставши найшвидшим представницьким автомобілем на Нюрбургрінгу. На легендарний німецький трек виробник відправив версію Turbo S з мотором потужністю понад 600 кінських сил.

Оновлення, навряд чи, принесе радикальні візуальні зміни моделі – це підтверджують і шпигунські знімки, отримані раніше. Скоріше навпаки – рестайлінгову модель від попередньої версії буде непросто відрізнити.

Фото: шпигунські фото Porsche Panamera 2021 / Motor1

Відомо, що тестовий автомобіль на Нордшляйфе мав більш чітке рульове управління та оновлену електромеханічну систему стабілізації кренів. Крім того, трековий Turbo S був оснащений шинами Michelin Pilot Sport Cup 2, розробленими спеціально для цієї моделі. Виробник також обіцяв доопрацювання шасі.

Пряма трансляція розпочнеться о 16:00 за київським часом. Ми сподіваємось побачити дебют універсалу Sport Turismo одночасно зі стандартним ліфтбеком Panamera.

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