Японський автовиробник зареєстрував назву Lexus LBX, яка може стати позначенням люксової версії безасфальтного "Яріс".

5 серпня Toyota подала заявку на торговельну марку LBX в Європі. Того ж дня компанія також зареєструвала в Ізраїлі торгові марки LBX та Lexus LBX. 7 серпня автовиробник подав документи на позначення LBX в Ісландії та Швейцарії. Усі вони належать до категорії “автомобілі та їх конструктивні частини”, хоча їх призначення достовірно невідомо.

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З огляду на локації розміщення всіх цих запитів на торговельні марки, можна припустити, що новинка буде розроблена в Європі та призначена для місцевого ринку.

Однак, з моменту запуску марки Lexus, в моделях бренду використовуються буквено-цифрові назви моделей, що складаються з двох літер та цифр, які посилаються на силовий агрегат. LBX не відповідає традиційній номенклатурі, а про плани з реструктуризації принципів іменування нічого не чутно.

Фото: Toyota Yaris Cross / Toyota

Публікація на порталі Lexus Enthusiast припускає, що нова торгова марка може бути призначена для майбутнього концепту. А вже прототип у майбутньому може перетворитись на серійну версію Toyota Yaris Cross у виконанні Lexus. Можна також припустити, що LBX – це Lexus BX, що узгоджується з традиційними позначеннями і позиціонує модель на сходинку нижче існуючого компактного кросовера Lecus UX в лінійці марки.

Також нещодавно Toyota також подала заявки на торгову марку Lexus RZ 450e в усьому світі. Можливо, це назва для ще однієї новинки – майбутнього електричного кросовера.

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