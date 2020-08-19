Перший узбецький електромобіль створять спільно з китайцями. Обіцяють, що він буде коштувати $ 3000.

За інформацією Forbes, китайці з компанії SilkRoad Company планують інвестувати 24 мільйони доларів, узбецька сторона - 6 мільйонів. Випуск бюджетних електромобілів почнеться вже в наступному році.

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У перший рік виробництва планується випустити близько 2 тисяч компактних електрокарів, які здатні проїхати на одному заряді до 150 км. До слова, це не зовсім електромобілі, а скоріше електричні мотоколяски з дахом.

Так чи інакше, але китайсько-узбецький електромобіль може стати одним з найдешевших у світі. При цьому зовні він виглядає як «ембріон» Мерседеса, правда, тільки спереду. Яке враження він справляє - можна подивитися в цьому відеоогляді.